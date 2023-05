"On travaille dessus depuis 15 ans" : un paraplégique parvient à remarcher grâce à des chercheurs grenoblois

C'est une découverte scientifique qui s'apparente à un vrai miracle. Des chercheurs du CEA de Grenoble ont permis à un paraplégique de marcher à nouveau , 12 ans après avoir perdu l'usage de ses jambes. Les résultats de cette recherche sont publiés ce jeudi 25 mai dans la très prestigieuse revue "Nature" (article en anglais).

"Du côté du CEA à Clinatec, cela fait plus de quinze ans qu'on travaille sur cette interface cerveau-machine et sur cet implant et ces algorithmes pour décoder l'activité électrique cérébrale", détaille Guillaume Charvet, responsable du programme Cerveau-Machine au CEA. "De même, les équipes suisses ont travaillé depuis des années sur la technologie de stimulation de la moëlle épinière".

Et la suite ? "Il va falloir miniaturiser le système"

Reste maintenant à développer cette technologie pour que d'autres patients paraplégiques en profitent. "Il va falloir miniaturiser le système. Aujourd'hui, tout a été intégré sur un déambulateur mais l'objectif est que le patient puisse le porter à la ceinture", explique le chercheur grenoblois. "Les chercheurs du CEA travaillent donc à transférer les algorithmes sur une puce électronique"