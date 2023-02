"On va avoir besoin d'aide" : les médecins ruraux au bord de la rupture en centre-Bretagne

Selon l'observatoire des Territoires, en 2021, plus de la moitié des communes bretonne n'avait pas de médecin généraliste. Et sur les 1.200 communes, plus de 900 ont moins de deux médecins. C'est principalement le littoral nord et le centre-Bretagne qui sont concernés.

Un problème pour les patients évidemment, qui ont de plus en plus de difficultés à se faire soigner. Difficulté aussi pour les praticiens restants, qui ne peuvent plus faire face aux besoins.

Au Groupe médicale de l'Aulne à Châteauneuf-du-Faou, les médecins constatent chaque jour la désertisation médicale. Il suffit de jeter un simple coup d'œil à la file active du cabinet pour s'en rendre compte (la file active, regroupe les patients qui sont venus consulter au moins une fois dans l'année, N.D.L.R.). "On a 8.700 patients au cabinet, qui viennent de 16 communes aux alentours. Et ça ne prend pas en compte, les patients que nous adresse le Samu. Là, on monterait à 10.000 patients probablement."

"On a fait l'impossible pendant 10 ans"

Alors forcément depuis sa création, le centre a poussé les murs. Il est passé de 2 à 10 médecins, embauché des secrétaires médicales, réorganisé son système informatique et ses horaires mais pourtant, tous les jours, ce sont des dizaines d'appel de patients qui restent sans réponse. "Je crois que la phrase en ce moment, c'est 'à l'impossible, nul n'est tenu'. Je crois qu'on a fait l'impossible pendant 10 ans, et que maintenant on va avoir besoin d'aide car on n'arrive plus à faire face à la demande."

Et impossible de faire plus pour sa consœur Syndie Cann, installée depuis 10 ans au cabinet. "Actuellement, j'ai des délais de consultations à trois semaines. Si je prends plus de patients, mes délais vont s'allonger, et mes patients ne seront pas contents, et je peux les comprendre. Si je ne prends pas de nouveaux patients, c'est eux qui n'ont pas contents. En fait, quoique je fasse, les gens sont pas contents", résume-t-elle.

Des menaces de la part d'élus et de patients

Les premières victimes de ces carences, bien évidemment les patients mais aussi les médecins eux-mêmes et surtout leurs secrétaires médicales. Le cabinet reçoit régulièrement des menaces d'élus qui leur demande de prendre en charge les patients de leurs communes. Mais la grande majorité émanent de patients excédés et démunis. "Je peux les comprendre d'une manière", souffle la médecin.

"Les patients ont peur pour la suite", explique Stéven Guyader. Les menaces sont principalement verbales, et pas physiques, même si les médecins du cabinet "voient comment ça se passe ailleurs". La plus répandue est celle du recours à l'Ordre des médecins. "On a été signalé une vingtaine de fois à l'Ordre l'année dernière." Des menaces de poursuites judiciaires, mais aussi beaucoup de chantage. "Si vous ne me prenez pas, je me jette dans le canal... Même les animaux sont mieux soigner que nous..." énumère le Dr Guyader*. "Cela crée une ambiance "délétère".* Ainsi, le cabinet fait face à une difficulté accrue pour recruter sur des secrétaires médicales, "parce qu'elles sont en première ligne".

Une situation de saturation qui ne risque pas de s'arranger sans une aide à l'hôpital public. "Le système s'est écroulé autour de nous", déplore le docteur Antoine Bougeant, également médecin au centre, "chaque jour, on a des gens à qui on ne peut offrir aucune solution, on a plus rien à leur proposer". "On ne peut plus hospitaliser les patients, donc on fait des visites à domicile 3 à 4 fois pour des patients qui devraient être hospitalisés", explique Syndie Cann. Des visites à domicile qui forcément prennent beaucoup de temps. "Et pour faire ça, faut qu'on me libère de l'heure et demi d'administratif que je fais chaque jour."

Des propositions sur la table

Pourtant, les médecins du centre ne manque pas d'idées pour améliorer la situation à court terme. "Faire venir les patients en transports sanitaire pour nous éviter des visites à 10 ou 15 km, un collègue d'une autre maison de santé a proposé de faire des consultations en poste avancé à Brennilis (la commune n'a plus de médecin), et trois médecins se portaient volontaires pour faire des consultations hebdomadaires là-bas. L'ARS a refusé d'allouer des fonds", énumère le docteur Cann. Mais aussi des solutions plus globales comme "le recours à des chariots de téléconsultations, à des infirmières notamment la nuit dans les EHPAD" ou bien la suppression de "tout un tas de certificats médicaux inutiles", comme les certificats de cantine ou pour enfants malades. La médecin plaide aussi pour que les patients s'autodéclarent "comme c'est le cas pour le Covid" pour des conditions comme la grippe.

Des demandes qui font pour beaucoup partie des revendications portées lors des grèves des médecins.