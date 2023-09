"On va laisser tout le monde démuni", l'unique service de pédopsychiatrie de la Mayenne menacé de fermeture

Le seul service de pédopsychiatrie du département est en danger. L'unité d'hospitalisation de Laval, la seule pour enfants et adolescents, en Mayenne risque de fermer. Le départ d'un des pédopsychiatres, annoncé à la rentrée, aggrave une situation déjà tendue. Les lits sont fermés successivement, quatre aujourd'hui contre dix les années précédentes et le personnel manque. Le service compte 3,6 équivalents temps plein au lieu de 9 en temps normal.

Des effets par ricochets sur les autres services

Les conséquences d'une fermeture de ce service, le seul d'hospitalisation complète dans notre département, seraient catastrophiques pour le monde médical déjà en souffrance, prévient Sylvain Bihel, représentant syndical de Force ouvrière et infirmier en psychiatrie à l'hôpital de Laval. "On risque un report d'activité sur d'autres services, imagine-t-il. Parce qu'évidemment, on va continuer de prendre en charge les jeunes patients, mais malheureusement on sera obligés de les prendre en charge de manière dégradée, c'est-à-dire dans des hôpitaux de jour, en centres médico-psychologiques ou s'il n'y a pas le choix, dans le service de pédiatrie conventionnelle qui, d'ores et déjà, accueille de manière conséquente des jeunes et des adolescents dans son service suite à la fermeture des lits en pédopsychiatrie."

Cette éventuelle fermeture aura aussi par ricochets, des effets sur d'autres professions, insiste Sylvain Bihel. "Sur tous nos collègues qui travaillent dans les structures médico-sociales et dans l'Éducation nationale. Le manque de pédopsychiatres et la fermeture d'une unité aura des impacts sur non seulement d'autres services hospitaliers, mais plus largement sur aussi sur le système scolaire."

"Une évolution inquiétante des passages à l'acte suicidaire"

Fermer le service entraînerait également une prise en charge de moins bonne qualité pour les enfants et les adolescents qui souffrent de troubles psychiatriques alors même que les jeunes vont de plus en plus mal . "Les études qui peuvent paraître ces derniers mois, ces dernières années, montrent une évolution inquiétante du nombre de passages à l'acte suicidaire, de symptômes dépressifs et d'anxiété chez les adolescents. Et on s'aperçoit que face à ça, malheureusement, on n'a pas de réponse."

"C'est malheureux parce que nos enfants en Mayenne auront d'une certaine façon, un accès aux soins détérioré et plus détérioré encore que dans certaines autres zones géographiques. Et ça, c'est inadmissible", ajoute l'infirmier en psychiatrie à l'hôpital de Laval. "On a tellement peu de moyens et surtout peu de ressources médicales qu'on ne peut même pas assurer ce qu'on pouvait assurer il y a maintenant quelques années, reconnaît Sylvain Bihel. Il y a un grand écart entre la demande de soins et l'offre qu'on est capable de donner parce qu'on a beau avoir toutes les actions de prévention, si derrière on n'a pas des médecins et une équipe de soignants en soutien, on va laisser tout le monde démuni, les familles et les enfants en premier lieu."

Un appel à la solidarité régionale et interrégionale des élus

C'est justement contre cette éventualité que Guillaume Garot, député de la Mayenne et Florian Bercault, maire de Laval se dressent. "Sans cette unité, les enfants, leurs familles, les services éducatifs et sociaux se retrouveraient totalement démunis", déplore le maire de la ville. Dans un courrier commun adressé au directeur de l'Agence régionale de Santé des Pays de la Loire, ils appellent au maintien du service d'hospitalisation en pédopsychiatrie. "Nous demandons à l’ARS (…) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services de pédopsychiatrie auprès des enfants et adolescents en souffrance psychique de notre département, en faisant appel à la solidarité régionale des CHU d’Angers et Nantes, et même interrégionale", écrivent-ils.

De son côté la direction de l'hôpital reconnaît qu'il faudra envisager une réduction de l'offre de soin du service de pédopsychiatrie. "Le centre hospitalier de Laval est confronté à un départ médical imprévu, venant fragiliser l’équipe déjà réduite de pédopsychiatres", précise le service de communication de l'établissement. La direction précise travailler "de concert" avec l'ARS et le CHU d'Angers et Centre de Santé Mentale Angevin (CESAME) à Sainte-Gemmes-sur-Loire (Maine-et-Loire) pour "envisager des solutions permettant de ne pas léser les enfants et adolescents ainsi que leurs familles".