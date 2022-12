"On veut qu'on nous entende ! " : les médecins généralistes de nouveau en grève

Vous allez peut-être trouver de nombreuses portes closes dans les cabinets médicaux en Alsace. Les médecins sont appelés une nouvelle fois à la grève à partir de ce lundi 26 décembre et ce pour une semaine au moins. Un mouvement reconductible.

La colère n'est pas retombée depuis début décembre

Les médecins généralistes ne décolèrent toujours pas, après un mouvement très suivi les 1er et 2 décembre, avec 80% de participation dans le Haut-Rhin, ils n'ont pas l'impression d'être entendus dans leurs revendications par le ministre de la santé. C'est pour cette raison qu'ils ont choisi cette date : après Noël et avant le nouvel an, pour enfin se faire entendre.

Le docteur Josquin Pfeffer et ses collègues sont déterminés à se faire entendre © Radio France - Guillaume Chhum

Alors que les services des urgences sont en surchauffe à cause de la grippe, de la bronchiolite et de l'épidémie de Covid-19. "C'est un vrai crève-cœur de faire cette grève. On veille avant à ce que nos patients n'aillent pas aux urgences. On est conscient qu'on va surcharger nos collègues des urgences, mais on a pas le choix, on doit se faire entendre," explique le docteur Paul Kassouf, installé à Metzeral, dans la vallée de Munster. Cela fera la deuxième fois qu'il fermera son cabinet .

Des médecins déterminés à se faire entendre

Les médecins réclament toujours la revalorisation de leur métier, c'est à dire moins de paperasse et plus de temps pour les patients. Ils souhaitent aussi une augmentation du prix de la consultation de 25 à 50 euros. Une revalorisation qui est bloquée depuis 2017. Ce mouvement est né hors des syndicats. C'est le collectif "médecin pour demain" qui est à l'origine de cette grogne.

Très engagé dans le mouvement, le docteur Josquin Pfeffer, installé à Ribeauvillé ne décolère pas non plus. " Fermer les cabinets, c'est vraiment à contrecœur, mais on a pas le choix. Cela fait des années que nos conditions de travail se dégradent, nous ne sommes pas entendus, il faut un véritable coup de semonce," dénonce le jeune médecin.

Le mouvement est reconductible chaque semaine, un rassemblement est prévu à Paris le 5 janvier 2023.