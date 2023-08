Opération de démoustication à l'Union au petit matin mercredi 16 août

Une opération de démoustication aura lieu la nuit prochaine mercredi, au petit matin, dans la commune de l’Union. Depuis la semaine dernière, la ville de Haute-Garonne située au nord de Toulouse, est touchée par une infection liée au moustique tigre dit "Aedes albopictus". Une enquête de terrain a été lancée à la suite d’un signalement d’un cas d’arbovirose (virus de la dengue, du chikungunya ou Zika) dans le quartier de la zone d’activités Montredon de la commune, où le cas a été détecté.

À la demande de l’ARS

Une opération de démoustication va être réalisée dans un périmètre de 150 mètres autour du lieu fréquenté par le malade. Elle devrait avoir lieu dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 août, entre 4h et 5h du matin précise la mairie contactée par France Bleu Occitanie.

C’est l’entreprise Altopictus, prestataire de l’Agence Régionale de Santé Occitanie, qui va s’en charger. Ce traitement nocturne ciblé, doit permettre d’éliminer tous les moustiques potentiellement infectés par le virus pour "éviter un départ d’épidémie".

Pulvérisation d’insecticide

L’intervention consiste en une pulvérisation d’insecticide par un véhicule depuis la voie publique, complétée si nécessaire par des interventions ciblées à l’aide d’appareils portatifs dans les espaces extérieurs des propriétés privées et publiques. Les engins de traitement sont très bruyants. Les produits utilisés sont à base d’un pyréthrinoïde, dûment autorisés pour cette application. Dans certains cas particuliers, les produits utilisés peuvent être des pyréthrines naturelles. Dans tous les cas, ce sont les mêmes matières actives qui sont présentes dans les produits antimoustiques domestiques disponibles en pharmacie et dans le commerce.

Rentrez les animaux

La mairie demande de respecter plusieurs consignes de sécurité. Vous devez rentrer le linge, les jouets des enfants ou les aliments qui se trouveraient à l’extérieur au moment du passage du véhicule de traitement; éloigner ou rentrer les animaux (chiens, chats...) et protégez leur gamelle au moment du passage du véhicule de traitement. Durant l’opération de pulvérisation et pendant 1h après l’intervention, vous devez rentrez chez vous et fermez les fenêtres donnant sur la voie publique au moment du passage de l’engin de traitement, et maintenez-les fermées pendant 1 heure après l’intervention. Ne vous tenez pas à proximité des engins de traitement, ne vous exposez pas directement au nuage de pulvérisation.

