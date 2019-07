Opération de démoustication à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont après un cas de dengue

Une opération de démoustication est prévue dans la nuit de mardi à mercredi, à Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont. Les autorités sanitaires ont pris cette décision en en raison de la présence, dans le secteur, d'une jeune femme malade de la dengue et ayant contracté la maladie en Asie.

Les autorités sanitaires ont décidé d'organiser une opération de démoustication dans l'arrondissement de Mont-de-Marsan (Landes) en raison de la présence d'une femme malade de la dengue dans le secteur et ayant contracté la maladie lors d'un voyage en Asie, annonce ce lundi la préfecture des Landes.

Si la dengue ne se transmet pas directement d'homme à homme, la maladie peut en revanche se transmettre par le biais du moustique-tigre : si un moustique-tigre pique une personne malade de la dengue, il peut à son tour transmettre la maladie lors des piqûres suivantes sur d'autres personnes.

La personne malade de la dengue ayant séjourné récemment dans le secteur de Mont-de-Marsan, où se trouvent des moustiques-tigres, les autorités sanitaires ont donc décidé de procéder à une opération de démoustication. "L’objectif est d’éliminer les moustiques tigres présents dans les lieux fréquentés par le patient, afin d’éviter tout risque de propagation du virus dans l’hypothèse où ils auraient été contaminés en piquant cette personne" précise l'ARS, l'agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine.

Dans la nuit de mardi à mercredi

L'opération aura lieu cette semaine, dans la nuit du mardi 30 eu mercredi 31 juillet, de minuit à 7h. En cas d'imprévus, l'opération pourrait être décalée au lendemain aux mêmes horaires (nuit du mercredi 31 juillet au jeudi 1er août, de minuit à 7h). Six secteurs des communes de Mont-de-Marsan et de Saint-Pierre-du-Mont sont concernés et les habitants y résidant seront prévenus par information papier distribuée dans les boites aux lettres.

Comment est réalisée la démoustication ?

C'est une société privée, Altopictus, qui est chargée par le conseil départemental des Landes de cette opération. Des insecticides seront pulvérisés sur la voie publique. "Le produit utilisé lors de ces traitements est pulvérisé à 1 gramme par hectare, un dosage très faible. Il s’agit de la même matière active qui sert à la confection des produits anti-moustiques domestiques qu’on trouve en pharmacie et dans le commerce" précise l'ARS. Deux interventions de ce type ont déjà eu lieu en 2017, l'une à Dax et Saint-Paul-lès-Dax, l'autre à Soorts-Hossegor.

Quelles mesures de prévention contre les moustiques-tigres ?

Le moustique-tigre est une espèce invasive et il n'est pas possible d'envisager son éradication, selon l'ARS. En revanche, il est possible de limiter sa présence en supprimant les gîtes de reproduction, souvent des petits volumes d'eau : seaux, arrosoirs, jouets d’enfant. Les moustiques-tigres ne pondent pas dans les zones naturelles de type étangs, ruisseaux ou fossés.