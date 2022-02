Opération de dépistage du Covid-19 tous les vendredis pendant un mois à Bressuire

Une opération de dépistage du coronavirus est organisée les vendredis après-midi à Bressuire pendant un mois. Elle commence ce vendredi 4 février et dure jusqu'au 4 mard. Les médiateurs seront présents de 16h à 19h salle du 5 mai, en face de la médiathèque.

Objectif : détecter des personnes atteintes du Covid-19, notamment celles qui sont asymptomatiques. Il s'agit d'un test antigénique, vous avez les résultats dans les 15 minutes. C'est gratuit et sans rendez-vous. Il faut juste avoir pièce d'identité et carte vitale, et porter le masque.