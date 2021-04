Opération dépistage à la prison de Condé-sur-Sarthe, considérée comme un cluster

L'Agence Régionale de Santé de Normandie a classé la prison de Condé-sur-Sarthe comme cluster après la découverte de cas positifs parmi les surveillants. Pour éviter que le virus ne se propage encore plus, une opération de dépistage était donc organisée ce mardi. 180 personnes sont venues sur place pour se faire tester et l'opération va se poursuivre ce mercredi.

"Pour le moment c'est tout à fait gérable en terme d'organisation", précise Yves Bidet, directeur de l'établissement. "Jusqu'à 30 agents absents, ont peut tout à fait fonctionner. On réorganise les rythmes de travail", assure-t-il, en appelant le personnel à se faire dépister. "On pourra alors casser la chaîne de contamination."

Un dépistage trop tardif ?

Parmi les détenus, aucun cas positif n'a été signalé pour le moment. L'un d'entre-eux présente des symptômes mais son test s'est révélé négatif. Le médecin a recommandé malgré tout le maintien de son isolement.

Les ateliers de productions sont fermés, les formations sont suspendues et les cours de sport également.

Parmi les 20 surveillants positifs, Kévin Gripon, délégué syndical FO. "Ce que je trouve aberrant, c'est que c'est la troisième vague et on attend encore la dernière minute pour prévenir tout le monde", regrette-t-il.

"Je suis venu vendredi au travail et j'ai croisé une collègue qui venait d'apprendre qu'elle était cas contact. Son test s’est révélé ensuite positif", ajoute-t-il. "Les premiers symptômes chez des collègues sont apparus il y a une semaine et on attend aujourd'hui pour faire ces dépistages."