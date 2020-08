Opération dépistage gratuit du Covid-19 en Deux-Sèvres tous les mardis et jeudis de ce mois d'août

Dans les Deux-Sèvres, les autorités locales organisent une opération de dépistage gratuit du Covid-19, par prélèvement nasal, les jeudis 6, 13, 20 et 27 août 2020 et les mardis 11, 18, 25 août et 1er septembre, de 8h30 à 13h, au Visio Centre de Noron, 6 rue Archimède à Niort. Cette campagne est menée par la Préfecture, l’Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle-Aquitaine, la Ville de Niort et la Communauté d’agglomération du Niortais, en lien avec le Centre hospitalier de Niort (au titre du Contrat local de santé), le service départemental d'incendie et de secours (Sdis) des Deux-Sèvres, Mélioris, les laboratoires de ville Médilab et XLABS.

Casser la chaîne de transmission du virus

L’objectif est de prévenir et casser les chaînes de transmission du virus, qui circule encore activement. Il s’agit de contribuer à l’effort collectif pour contenir la propagation de l’épidémie. La population du territoire de la Communauté d’agglomération du Niortais est vivement encouragée à se rendre à ce dépistage gratuit, pris en charge à 100% par l’Assurance maladie.

Des prélèvements sur RDV

Les prélèvements auront lieu uniquement sur rendez-vous. Aussi, les habitants qui souhaitent participer doivent-ils appeler directement le laboratoire qui effectuera le prélèvement : XLABS (06 03 52 52 68) pour un rendez-vous le mardi matin, Medilab (05 49 76 52 88) pour un rendez-vous le jeudi matin. Une prescription médicale n’est plus nécessaire. Le jour du rendez-vous, ils devront se munir d’une pièce d’identité et de leur carte Vitale et respecter les gestes barrières (lavage des mains, port du masque obligatoire).

En cas de résultat positif

Si le résultat du test virologique est positif, ils seront contactés par l’Assurance Maladie et l’ARS pour être pris en charge et pour que soit engagé le « contact-tracing », c’est-à-dire le recensement de l’ensemble des personnes avec lesquelles ils ont été en contact rapproché au cours des jours précédents. Le Visio Centre de Noron, à Niort, est accessible par les lignes de bus tanlib n°1 et n°3, arrêt « Pôle universitaire ».