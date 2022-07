Une opération "hôpital mort" à Voiron pour dénoncer la situation de l'hôpital public

Une cinquantaine de soignants de l'hôpital de Voiron, ont observé, en blouse blanche, se sont allongés quelques minutes ce mercredi devant l'entrée de leur établissement, flambant neuf mais qui, depuis le déménagement du vieil hôpital en septembre, n'a quasiment jamais pu faire fonctionner correctement ses urgences. Une opération "hôpital mort" pour protester contre l'état de l'hôpital public et le manque, selon eux, de volonté politique pour y remédier. Ce n'est pas la première fois que les médecins voironnais sortent devant leur hôpital, qui dépend du CHU de Grenoble. Ils ne sont pas les seuls à faire connaître leur colère et leur désarrois - le maire Julien Polat vient d'écrire à Emmanuel Macron et un "collectif santé voironnais" se mobilise depuis des mois - mais c'est la première fois qu'ils sortent si nombreux en même temps et qu'ils s'allongent au sol.

Un hôpital qui n'est peut-être pas encore mort... mais qui est bien malade

Le docteur Julie Matéo, du service des soins intensifs, fait l'état des lieux. "C'est un hôpital tout neuf, sorti de terre après plus de 15 ans d'attente, dans lequel les urgences ne fonctionnent pas la nuit, dans lequel la totalité des blocs ne tournent pas, dans lequel des lits sont fermés et dans lequel les gens sont en train de partir plutôt que d'arriver" détaille-t-elle. "Forcément, on fait tout pour les dégoûter", explique de son côté le docteur Romain Riboud, chirurgien digestif, "on paye les gens au lance-pierre, on leur fait faire un boulot difficile, la nuit, dans des conditions compliquées, aux urgences avec une charge de travail pas possible. À un moment donné voilà, si on veut faire partir les gens, on ne s'y prend pas autrement".

Des solutions "immédiates" pour améliorer la situation ?

Parce que, sans attendre les effets de la fin du numérus clausus ou de l'augmentation des capacités des écoles d'infirmières, ou encore des revalorisations consenties dans le cadre du Ségur de la santé, il y a, selon ces médecins, des solutions à court terme. "Il y a des soignants suspendus, explique Julie Matéo, scientifiquement il n'y a plus aucune raison de les laisser suspendus. Il y a des soignants qu'il faut retourner chercher, qui sont partis de l'hôpital mais qui n'ont pas disparus. Il y a des salaires à rediscuter. Il y a des conditions de travail à sécuriser. Il faut arrêter de démonter tout ce qui fonctionne et de sécuriser les gens en les laissant dans les services avec des horaires respectés, des congés respectés, un nombre de patients par soignants respectés. Si on respecte les statuts et les conditions de travail, les gens vont rester et éventuellement reviendront". Il faut aussi "rouvrir des lits d'aval", dit Romain Riboud, et "titulariser tout de suite ceux qui sont en attente de titularisation". Ils sont si nombreux que ça les soignants suspendus demande-t-on ? "Il y en a une centaine à priori dans la région (le bassin grenoblois et voironnais) On en a au moins une au bloc qui est parti et qui, du coup, va chercher du travail en Suisse !"

Les soignants voironnais rassemblés devant l'entrée de l'hôpital de Voiron © Radio France - Laurent Gallien

Et le nouveau ministre ?

Les solutions paraissent tellement évidentes à ces médecins que leur non mise en œuvre leur laisse juste l'impression que le gouvernement ne veut pas sauver ou redresser la situation du service public hospitalier. "Ce n'est pas une fatalité", estime Julie Matéo, "c'est un choix politique !". Quant à la nomination de "l'urgentiste" François Braun à la tête du ministère de la santé, quelques jours après la sortie des 41 propositions de son "rapport flash" ? "Ce qui est proposé par le nouveau ministre, c'est de continuer tout ça. Il n'est pas question de rouvrir des lits, il n'est pas question de former du monde, il n'est pas question d'améliorer de manière conséquentes les salaires. Il est question de formations dégradées, de proposer des solutions dégradées, des prises en charge dégradées et de nous habituer à ça !". Et "ça" pour les médecins et soignants, c'est inacceptable. "Il faut le dire et le redire on est tous concernés et vous êtes tous concernés".