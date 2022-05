Opération Juin vert : les consultations gynécologiques sans délai déjà réservées à l'hôpital de Pau

C'est un succès pour l'opération lancée par l'hôpital de Pau à l'occasion de "Juin vert". L'initiative consistait à mettre à disposition des créneaux pour des rendez-vous avec un gynécologue à l'hôpital, sans délai. C'était étalé sur deux demi-journées, les 13 et 27 juin. Des rendez-vous ouverts aux femmes qui ont entre 45 et 65 ans et qui ne sont pas suivies régulièrement par un professionnel de santé. Le but est de sensibiliser et d'inciter au dépistage du cancer du col de l'utérus. Sauf que tous les créneaux ont été réservés en un après-midi.

3000 femmes touchées chaque année par le cancer du col de l'utérus

Il n'y avait que 25 places disponibles et tout a été réservé en quelques heures. 25 femmes vont donc pouvoir bénéficier de ces rendez-vous particuliers. Ce sont des femmes qui ont entre 45 et 65 ans, qui voient rarement un gynéco et qui là auront l'occasion de faire un dépistage du cancer du col de l'utérus. L'intérêt de cette opération est évidemment d'inciter les patientes à avoir un suivi plus régulier. Il s'agit aussi de faciliter un peu les choses puisqu'il y a des praticiens qui ne prennent pas de nouveaux patients et puis, il faut parfois attendre au moins 6 mois pour avoir un rendez-vous avec son gynéco à Pau.

Capture d'écran du site internet www.ch-pau.fr

Certains regretteront peut-être que l'initiative se limite à deux demi-journées. L'hôpital de Pau essaie de voir comment étendre l'opération. Selon les chiffres relayés par l'hôpital de Pau, près de 90% des cancers du col de l'utérus peuvent être évités grâce à un dépistage régulier.