Opération pièces jaunes en Indre-et-Loire : deux projets seront réalisés cette année au CHRU de Tours

Brigitte Macron et Didier Deschamps ont lancé à la mi-journée ce mercredi à Paris la 33e opération pièces jaunes. Elle permet aux enfants hospitalisés d'améliorer leur quotidien. Depuis 1992 en Indre-et-Loire ce ne sont pas moins d'une soixantaine de réalisations qui ont été effectuées pour un financement de cette opération à hauteur de 1,5 millions d'euros. Deux nouveaux projets seront réalisés cette année au CHRU de Tours.

De la joie sur les murs du service de néonatologie à Bretonneau

Deux projets au CHRU de Tours ont été retenus l'an dernier par la Fondation des Hôpitaux de France, ils seront réalisés courant 2022. Le service de néonatologie à Bretonneau, autrement dit le service qui prend en charge les enfants prématurés, retrouvera des couleurs ; ce service avait quitté Clocheville en 2018 et les murs des couloirs n'avaient toujours pas été décorés pour amener un peu de gaieté dans le service explique Dominique Mathieu qui est cadre de santé : "Que ce soit pour les soignants ou pour les parents, ce service est tristounet. Ce sont de longs couloirs, de longs murs où il n'y a rien dessus, ce sera mieux pour les enfants même si ils sont tout petits. Pour les parents qui peuvent séjourner, ce sera plus gai lorsqu'ils parcourront les couloirs et les parties communes. Nous allons faire appel à des artistes qui vont faire des fresques sur des tableaux, ensuite nous ferons une décoration au niveau des chambres afin de les personnaliser à l'extérieur, sur les portes et les murs".

Pour cette réalisation, 7 450 euros des 15 000 euros nécessaires proviendrons de l'opération pièces jaunes.

Un jardin thérapeutique à Clocheville

Le deuxième projet qui prendra forme cette année 2022 se déroule à l'hôpital Clocheville au centre d'action médico-sociale précoce qui s'occupe des troubles neurologiques chez les enfants âgés de 0 à 6 ans. Un jardin thérapeutique va être installé dans l'une des cours de l'hôpital. Il sera composé d'un potager, jardinières et jeux extérieurs du type baby foot, le tout avec tables et chaises pour les familles. Ce lieu sera ouvert toute l'année pour tous les enfants et leurs parents. Coût total de cette réalisation 20 000 euros, financé à hauteur de 4 000 euros par l'opération pièces jaunes.

Depuis l'an dernier la collecte des pièces jaunes est dématérialisée, vous pouvez envoyer un SMS en tapant don au 92 111 et en ligne sur piècesjaunes.fr

Cette opération se déroule jusqu'au 5 février 2022.