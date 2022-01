Opération séduction pour attirer des médecins à Cerisy-la-Forêt dans le centre Manche

Les docteurs Claire et Thierry Lemoine cesseront leur activité le 10 juin 2022. Et à cette date, Cerisy-la-Forêt n'aura plus de médecins sur son territoire.

La municipalité a donc mis en ligne sur sa page Facebook une vidéo d'un peu plus de 3 minutes le 8 janvier dernier pour vanter les qualités de son village que ce soit les commerces, écoles et services comme la pharmacie, les infirmières ou la maison de retraite.

Le docteur Thierry Lemoine part à la retraite en juin prochain - Mairie de Cerisy-la-Forêt

Les images montrent aussi la qualité de vie de ce territoire rural, son histoire en bordure de forêt proche des grandes villes et de la mer.

Mais cette commune n'est pas la seule à chercher de nouveaux médecins généralistes dans la Manche. C'est le cas de ses voisines de Saint-Jean-de-Day, Saint-Clair-sur-Elle ou encore de Balleroy côté Calvados. "Sur un rayon de 30 kilomètres, on n'a quasiment plus de généralistes", se désole le maire. "Il faut donc réussir à attirer de nouveaux praticiens grâce aux équipements de la commune comme son pôle de santé et les aides financières d'installation", précise l'élu. En revanche, il est contre le principe de salariés des médecins parce que ça coûterait trop cher aux collectivités. "A moins que ce soit le département qui le fasse comme en Saône et Loire", ajoute Jean-Pierre Ledouit.

Manuel Humbert, le pharmacien de la commune, espère que cette vidéo sera vue par des médecins de grandes villes. "Après le premier confinement beaucoup de personnes souhaitaient changer d'air. Alors j'espère que des médecins seront séduits par ce territoire où tout le monde est impliqué", explique le pharmacien.

Le pharmacien du village témoigne dans ce clip - Mairie de Cerisy-la-Forêt

La vidéo se termine par l'invitation du maire, Jean-Pierre Ledouit, à venir s'installer sur son territoire. Le maire conclue en donnant son numéro de téléphone pour répondre aux futurs candidats.