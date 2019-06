Opération sensibilisation aux moustiques pour les "tous-petits"

"La lutte contre le moustique est l'affaire de tous et ça commence très jeune" : c'est le message que veulent faire passer l'agence régionale de la santé et la Collectivité de Corse qui mènent de front une double lutte : anti-nuisance et "anti-vectorielle".

Corse - France

La lutte contre le moustique est l'affaire de tous !" : c'est le message que veulent faire passer communément la Collectivité de Corse (CDC) et l'Agence Régionale de la Santé (ARS) en ce début de saison estivale. Et pour cela il n'y a pas d'âge, d'où l'opération de sensibilisation à destination des enfants qui a été organisé ce mardi à l'école primaire de la résidence des îles à Ajaccio. "Il s'agit d'un enjeu de santé publique" selon l'ARS. Les différentes espèces de moustiques peuvent transmettre des maladies, le chikungunya ou encore la dengue pour ne citer qu'elles et il est donc important de prévenir la prolifération de cet insecte. Pour pouvoir lutter contre le moustique il faut le connaitre et ça commence très tôt selon ces institutions d'où l'action engagée auprès de la trentaine d'élève de cette classe de CM2.

"Leçon retenue" pour les enfants de l'école primaire ajaccienne Copier

La prévention doit passer par les enfants car trop de foyers produisent encore leurs moustiques. Ces enfants ont donc été sensibilisé à la vie d'un moustique, son évolution, son cycle de vie, les différentes espèces et surtout la question de la santé puisque certaines espèces comme le moustique tigre sont assez dangereux, agressifs et peuvent transmettre des maladies. Les geste simples à faire pour éviter une prolifération de ces insectes à la maison étaient également au programme et notamment celui d'éviter de créer des sites d'eau stagnante (pots de fleurs, coupelles, etc ...).

Jean Alfonsi directeur des milieux acquatiques et de la sécurité sanitaire à la Collectivité de Corse Copier

En 2018, environ 3000 élèves corses ont été sensibilisés à la question. La population est par ailleurs sensibilisée par des spots télé et des sports cinéma. Important : selon l'ARS il n'y a pour l'instant aucune maladie déclarée sur la Corse en lien avec les piqures de moustiques.