Opération spéciale à Toulon en faveur du don du sang pendant deux jours

Toulon, France

L'établissement français du sang et le Rotary organisent conjointement une opération de sensibilisation sur le don du sang ce jeudi et demain, afin d'inciter la population à donner son sang. La collecte a lieu de 9h à 18h pendant deux jours au Palais Neptune à Toulon. L'an passé dans le Var, 250 personnes ont été prélevées, dont 130 nouveaux donneurs. Mais face au mois de mai et aux jours fériés nombreux, les stocks peuvent diminuer très rapidement. Alors, si vous avez entre 18 et 70 ans, donnez une heure de votre temps pour sauver des vies.

Selon l'établissement français du sang, 96% de la population a envie de faire un don mais seulement 4% concrétisent le geste. Pourtant, ce geste sauve des vies. Ce toulonnais, présent au Palais Neptune ce jeudi matin le confirme. "J'ai bénéficié de 3 transfusions lors d'opération alors que je lutte contre un cancer. C'est sans doute grâce à des donneurs que je peux vous parler aujourd'hui" indique le sexagénaire à France Bleu Provence. Mais il n'est pas le seul à être concerné par un possible don. "Nul n'est à l'abri, le don de sang concerne tout le monde. Qu'il s'agisse d'une victime d'un accident de la route, d'un accouchement difficile, ou pour passer le cap dune maladie grave qui nécessite une transfusion" explique le Docteur Agnès Bourgeois-Jechoux, la responsable du site de Toulon. Car lorsque vous donnez votre sang, vous faites un don de globules rouges, mais aussi de plaquettes, de plasma et vous permettez la fabrication de médicaments dérivés à partir du plasma.

"Le plus dur, c'est de sauter le pas" une donneuse

Dans la salle de prélèvement, l'ambiance est détendue. "Ca ne fait pas plus mal qu'un vaccin. Il faut simplement sauter le pas. Et une fois qu'on l'a fait la première fois, on a envie de le refaire. C'est important car cela sauve des vies" défend une donneuse régulière, qui a profité de la proximité de son lieu de travail avec le Palais neptune pour donner son sang dès l'ouverture. D'autant que l'opération est rapide. Après une inscription et un entretien réalisé avec un médecin qui permet de vérifier l'état de santé du donneur, le don commence. Et à peine dix minutes plus tard, la perfusion est retirée. Une collation est offerte, mais tous les donneurs ont le sourire et le sentiment du devoir accompli. Ces donneurs ont entre 18 et 70 ans. Ils peuvent donner 6 fois par an s'il s'agit d'un homme, et 4 fois par an s'il s'agit d'une femme avec 56 jours entre deux prélèvements. Tous les groupes sont recherchés à l'occasion de ces deux jours pour gonfler les stocks car le mois de mai est un mois de pont et l'établissement français du sang craint une baisse des dons.