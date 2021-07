Opération vaccination anti-Covid pour 80 salariés de Guy Degrenne à Vire

Deux grandes tentes sont installées à l'étage de l'usine Guy Degrenne à Vire ce mardi 27 juillet pour permettre aux médecins et infirmiers de s'installer pour vacciner. La directrice générale de l'entreprise Géraldine Hottier-Fayon n'a pas hésité lorsque la préfecture lui a proposé cette opération car elle répond à un besoin de certains employés, éloignés des centres de vaccinations. "On a ouvert 80 places pour les salariés et aussi leurs familles donc il y a quelques enfants, des conjoints qui sont inscrits. Vraiment en quelques jours, les créneaux ont été remplis."

Christelle, technicienne qualité, est venue avec Louison, son fils de 14 ans. Depuis les annonces d'Emmanuel Macron, elle cherchait à se faire vacciner, alors le vaccin qui vient à elle, c'est parfait.

C'est plus facile pour moi parce que déjà, je travaille la journée, donc pour avoir des rendez-vous, c'est pas si évident que ça et puis là avec les annonces, il n'y avait plus trop de rendez-vous possible...

L'unité mobile de premiers secours du Calvados est en charge de cette vaccination chez Guy Degrenne. Elle a déjà opéré dans plusieurs entreprises comme l'abattoir de Villers Bocage. "Le but, c'est de récupérer les derniers réfractaires à la vaccination ou ceux qui n'ont pas trouvé de rendez-vous, explique Paul Buiron, cadre à l'UMPS. Chaque opération, avec 100 personnes, est importante et à force d'accumuler ces opérations, on arrive à de très grands nombres."

"Quand on est au travail, avec des collègues, on peut facilement en discuter, poursuit Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État chargé des retraites et de la santé au travail, et puis une fois qu'on a été rassuré parce que la vaccination se fait, ici, dans l'entreprise et que le collègue qui l'a fait lui aussi se sent bien, tout compte fait on se protège les uns les autres, c'est un bon levier."

Pour injecter les deuxièmes doses, les médecins et infirmiers reviendront dans quelques semaines chez Guy Degrenne. Et pour les salariés qui ne seront pas là, en vacances par exemple, une solution sera trouvée dans un centre à proximité.