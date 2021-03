Opération vaccination le jeudi 1er avril à Amélie-les-Bains

Un centre de vaccination éphémère sera ouvert de 8h à 17h jeudi à l'Espace Méditerranée d'Amélie-les-Bains. 500 doses de Pfizer et de Moderna vont être administrées lors de cette journée réservée principalement aux plus de 70 ans, aux personnes à risques et aux enseignants.

Jeudi, prochain l'Espace Méditerranée d'Amélie-les-bains va se transformer le temps d'une journée en grand centre de vaccination. Entre 8 et 17h, 500 doses de vaccin Pfizer et Moderna vont être administré à la population. "C'est le SDIS (service départemental d'incendie et de secours ndlr) qui s'occupe de l'organisation" détaille Marie Costa, la maire d'Amélie. "Il y a aura six guichets au total, pour toutes les étapes médicales et administratives de la vaccination".

Cette campagne de vaccination spéciale est réservée en priorité aux personnes âgées, mais pas uniquement. "Cela concerne les personnes de plus de 70 ans ou celles qui sont atteintes de comorbidité mais aussi les enseignants d'Amélie " détaille la maire. "Il m'a semblé que c'était important dans le contexte actuel. On peut essayer de pallier à notre petit niveau ce que l'on considère comme une anomalie".

A Amélie-les-Bains, l'attente était devenue très forte ces dernières semaines. "Nous avons une population souvent âgée et fragilisée" explique Marie Costa. "Nous somme une sorte de grand EHPAD à ciel ouvert avec des gens qui ne sont pas motorisés. Il en étaient à se demander comment il allaient faire pour aller vers d'autres centres. On sentait que c'était difficile et angoissant pour eux. Je suis très contente que cela ait été compris en haut-lieu. Nous avons 500 doses, notre situation le requiert, mais si l'opération devait être réitérée comptez sur mois pour me battre ! "

Un numéro de téléphone pour prendre rendez-vous : le 04 68 39 49 55