Opération vaccination sans rendez-vous le 23 décembre à Guéret

Une opération vaccination sans rendez-vous est prévue à Guéret ce jeudi 23 décembre. 400 doses de Moderna seront disponible, dont la moitié à destination des salariés et entrepreneurs creusois.

Il sera possible de se faire vacciner contre le covid sans rendez-vous ce jeudi 23 décembre au gymnase de la Pigue à Guéret. Les doses proposées sont du Moderna, qui peut être utilisé comme dose de rappel, à condition d'avoir plus de 30 ans.

Des doses pour les salariés et les entrepreneurs creusois

La moitié des doses sont réservées aux salariés et aux entrepreneurs creusois. Ils peuvent dès à présent aller chercher un ticket à chambre de commerce et d'industrie afin d'obtenir un horaire de passage précis, et donc éviter de faire la queue le jour même.