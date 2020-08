Opérations de dépistage du Covid-19 à Mimizan et Biscarrosse Plage

L'Agence Régionale de Santé et la préfecture des Landes organisent la semaine prochaine deux nouvelles opérations de dépistage gratuit du Covid-19. Après Hossegor, Vieux-Boucau et Labenne, les dépistages auront lieu à Mimizan et Biscarrosse Plage, du 10 au 14 août.

Depuis le déconfinement, l’ARS Nouvelle-Aquitaine organise, dans toute la région, des opérations de dépistage gratuit pour "aller vers" des publics ayant des difficultés d’accès aux soins. Face à une reprise de circulation active du virus, elle adapte cette stratégie pour proposer des dépistages gratuits et facilités dans les lieux d’arrivées et de séjours touristiques.

En lien avec les collectivités et les professionnels de santé du territoire, ces actions ont pour but de prévenir et casser les chaînes de transmission du virus. L’ARS Nouvelle-Aquitaine encourage fortement la population à participer à ce dépistage gratuit pour contenir la propagation du virus dans le département.

Pour se faire dépister à Mimizan

L'opération de dépistage aura lieu au Forum, rue du jardin public, du 10 au 14 août, de 14h30 à 17h.

Il n'y a pas besoin d'ordonnance, mais il faut prendre rendez-vous soit en appelant au 05.58.90.91.97 (du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 17h) ou sur doctolib.fr en cherchant "Centre de dépistage Mimizan". A titre exceptionnel, des personnes sans rendez-vous pourront être acceptées, si l'activité le permet.

Les personnes qui viennent se faire dépister doivent amener leur carte vitale et une pièce d'identité. Le port du masque est obligatoire.

Pour se faire dépister à Biscarrosse Plage

L'opération de dépistage aura lieu à l'Ecole primaire, 37 rue des pinsons, du 10 au 14 août, de 10h à 12h30.

Il n'y a pas besoin d'ordonnance et pas besoin non plus de prendre rendez-vous. Les personnes qui viennent se faire dépister doivent amener leur carte vitale et une pièce d'identité. Le port du masque est obligatoire.