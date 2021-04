Les hôpitaux, sous tension à cause de l'épidémie de coronavirus, sont contraints de reporter certaines opérations non urgentes, pour concentrer l'effort sur les services de réanimation. Au CHU de Lille, 40% des interventions sont déprogrammées depuis quatre semaines. Témoignage.

Opérations reportées dans les hôpitaux : "j'espérais retrouver une vie normale, et on me retire ça"

Au CHU de Lille, 40% des opérations non urgentes sont déprogrammées en ce moment (photo d'illustration)

Le nombre de patients atteints par le Covid-19 hospitalisés en réanimation ne cesse de s'accroître : on a passé lundi la barre des 5300 en France, près de 500 dans le Nord-Pas-de-Calais (334 dans le Nord, 148 dans le Pas-de-Calais).

Dans les hôpitaux, pour libérer un maximum de personnes afin de prendre en charge ces malades et faire face à l'épidémie, on déprogramme les opérations non urgentes. Au CHU de Lille, cela fait quasiment quatre semaines que ces déprogrammations ont été mises en place : 40% des interventions sont reportées, contre 70% lors de la première vague.

Deux reports successifs pour un patient

Alexandre Bouzin, un habitant de Saint Omer âgé de 28 ans, souffre d'une malformation de la hanche qui a déjà nécessité plusieurs opérations. Il aurait dû se faire poser une prothèse pendant le premier confinement, l'opération prévue au CHU de Lille a été reportée. Une nouvelle date avait été arrêtée : le 29 mars. Mais la troisième vague de Covid a entraîné un nouveau report au 1er septembre prochain.

Des anti-douleurs en permanence

"J'espérais retrouver une vie normale", regrette-t-il, "je m'étais préparé à aller mieux. Et on me retire ça". En attendant, Alexandre a des douleurs qui l'empêchent de porter des charges, de se déplacer comme il voudrait. Il ne peut pas se passer de codéïne, un puissant antalgique.

ECOUTEZ le témoignage d'Alexandre Bouzin, dont l'opération de la hanche a été reportée deux fois Copier

Je fais partie des oubliés

"Il y a des cas plus graves que le mien", reconnaît-il, "des personnes qui ont besoin de soins urgents, leur vie est en jeu. Je le conçois, mais je le vis mal quand même. Je fais partie des oubliés. Parce qu'il n'y a pas de place pour tout le monde et qu'il y a des choix à faire".

François-René Pruvot, président de la Commission médicale d'établissement du CHU de Lille, reconnaît que cela peut être dur à vivre pour les patients. "Mais on fait au mieux. Les malades savent que les équipes se décarcassent pour essayer de leur trouver une place pour une intervention".