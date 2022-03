Présidentielle : "Les candidats n'osent pas parler de santé", déplore l'Ordre des médecins en Dordogne

"Parler de santé en campagne présidentielle, c'est une planche très savonnée", explique Bruno Hammel, secrétaire général adjoint de l'Ordre des médecins en Dordogne et médecin généraliste à Marsac-sur-l'Isle, invité de France Bleu Périgord jeudi 24 mars. C'est une journée spéciale santé sur France Bleu, à 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle. "Je pense que c'est une forte préoccupation des électeurs et des candidats sauf que ces derniers n'osent pas en parler. C'est compliqué de proposer des lois en matière de santé sans obtenir une levée de boucliers immédiate, soit de la profession soit des patients."

Les jeunes n'ont pas envie d'aller s'enterrer. - Bruno Hammel, secrétaire général adjoint de l'Ordre des médecins en Dordogne

En Dordogne, la problématique de la santé recouvre surtout les déserts médicaux. Un terme répudié par Bruno Hammel. "Il n'y a pas de déserts médicaux", assure-t-il. "Il y a des déserts tout court. La République a laissé tomber la ruralité depuis des décennies et aujourd'hui, l'absence de médecins dans un petit village correspond aussi à l'absence de beaucoup d'autres choses." Le secrétaire général adjoint de l'Ordre des médecins en Dordogne estime que le système actuel n'attire pas les jeunes."Ils sont arrivés avec les 35 heures et veulent entrer dans un système de salariat. Donc, en sortie d'université, quand on leur propose d'entrer dans un système salarial géré par les hôpitaux des grandes villes ou de s'installer dans une campagne où il n'y a pas de travail pour le conjoint et pas d'école pour les enfants, le choix est vite fait."

Forcer les jeunes médecins, "c'est un échec"

Pour pousser les jeunes médecins à s'installer dans les déserts médicaux, plusieurs candidats à la présidentielle, comme Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon ou Yannick Jadot, veulent aller plus loin dans l'incitation. "C'est fait depuis des décennies et ça ne marche pas", répond Bruno Hammel. "Aujourd'hui, la question se pose de savoir si on peut les forcer à être entrepreneur. Est-ce qu'on peut les mettre en salariat dans les endroits désertifiés ? Certaines fois ça marche, comme à Saint-Médard-de-Mussidan, où un centre avec quatre médecins salariés a ouvert depuis quelques mois. Qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible !"

Mais les forcer, le médecin de Marsac n'y croit pas. "Tous les pays qui ont créé ce système en sont revenus, le Canada a forcé les médecins en sortie de faculté à aller s'installer dans les déserts médicaux pendant quelques temps. Ils en sont revenus et ça a été un échec", déplore Bruno Hammel. "Nos jeunes ne veulent plus s'investir 60 ou 70 heures par semaine. On parle aujourd'hui d'urgence mais ça fait 22 ans que je suis élu au conseil de l'Ordre et qu'on dit qu'on va droit dans le mur. Donc je pense que la seule urgence, c'est de leur proposer un système nomade et salarié dans les endroits désertifiés et de leur demander s'ils sont prêts à y aller."