Originaire de Collioure, un enfant du pays devient une référence internationale en Astrophysique

Tout a commencé dans un petit jardin au coeur de Collioure dans les Pyrénées-Orientales. Miguel Montargès, alors au collège, observe la voie lactée et aperçoit pour la première fois l'étoile supergéante rouge Bételgeuse, reconnaissable entre toutes dans la constellation Orion. Ce jeudi 16 juin 2021, une vingtaine d'années plus tard, le catalan publie ses découvertes sur cet astre en tant qu'auteur principal dans la très prestigieuse revue britannique Nature, une des publications scientifiques des plus anciennes et des plus réputées au monde.

L'enfant du pays devient une star pour les scientifiques

Bien avant de devenir une star de l'astrophysique pour les scientifiques, Miguel Montargès a été un petit garçon comme les autres. Il commence à s'intéresser aux étoiles à l'âge de dix ans. En 1998, ses parents lui offrent alors un télescope bon marché. "Une expérience horrible" sourit le Colliourenc, désormais chercheur en post-doctorat au Laboratoire d'Études Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (LESIA) à l'Observatoire de Paris. "Ils pensaient bien faire mais c'est un appareil difficile à utiliser. Il faut savoir où le pointer et surtout le régler, donc à l'époque le mien a fini dans l'abri de jardin à prendre la poussière", se remémore le scientifique.

Il est encore étudiant quand il commence ses recherches

Quelques années plus tard, après avoir été scolarisé dans les Pyrénées-Orientales jusqu'en classe préparatoire, il apprend à utiliser un télescope au club d'astronomie de l'École Supérieur nationale (ENS de Cachan) en 2008. Puis, par un heureux hasard, il se rend dans le désert d'Atacama au Chili à l'occasion de sa thèse à l'Observatoire de Paris pour étudier l'étoile supergéante rouge Bételgeuse.

Miguel Montargès au Chili en décembre 2018, quelques jours avant sa découverte sur l'étoile supergéante rouge. Sur la photo Bételgeuse est juste au dessus de son oreille gauche. © Radio France - Miguel Montargès

Sa découverte est aujourd'hui mondialement connue

Grâce à ses premières recherches réalisées à la fin de ses études, Miguel Montarguès a pu expliquer un brusque changement sur l'astre de la constellation d'Orion. En 2019, plusieurs scientifiques ont constaté qu'elle perdait de son éclat. Sa luminosité n'avait jamais été aussi faible depuis deux siècles. Certains, "pensaient que l'étoile allait exploser". Une hypothèse qui s'est avérée fausse.

L'intérieur d'un des quatre télescopes géants, installés dans le désert d'Atacama au Chili, qui ont permis à Miguel Montargès de photographier Beltégeuse. © Radio France - Miguel Montargès

Grâce notamment aux énormes télescopes du Chili, appelés Very Large Télescope, le catalan est parvenu à photographier à plusieurs reprises la surface de l'étoile Bételgeuse. Un exploit en soit, qui a permis de découvrir qu'elle perdait en luminosité en raison d'un "nuage de poussières" qui s'est formé devant elle.

Les données actuelles ont déjà sept siècles

Petit miracle de l'Astrophysique, cette découverte a en réalité sept cent ans. C'est le temps qu'il faut en années lumière pour permettre à une image de Beltégeuse d'arriver jusqu'à l’œil humain.