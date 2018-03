Orléans, France

Actuellement, partout en France, au moins 200 personnes doivent dormir chaque nuit sur un brancard aux Urgences. C'est le résultat d'un calcul réalisé par le syndicat Samu-Urgences de France et intitulé, non sans ironie, le "No Bed Challenge" (le concours du manque de lits, en français). Tous les matins, les urgentistes font remonter les chiffres et à ce petit jeu, le CHR d'Orléans fait partie des 15 moins bons élèves ces dernières semaines, au même titre que Nîmes, La-Roche-sur-Yon, Limoges ou encore Bourges.

Olivier Boyer, le directeur du CHRO, reconnait les difficultés rencontrées, notamment à cause du manque de suivi médical dans les EHPAD et de l'absence de généralistes dans certains secteurs du Loiret. "Nous avons tous les jours des difficultés à hospitaliser dans de bonnes conditions les personnes âgées, ce qui explique qu'un certain nombre d'entre eux reste sur les brancards, reconnaît-il. Nous sommes très embêtés pour elles. Nous avons une population vieillissante, polypathologique et lorsque leurs professionnels de santé n'anticipent pas, les personnes âgées se retrouvent aux Urgences. Pour régler cette situation, nous accélérons la sortie des patients, nous contactons les structures de soins et de suites du département."

70 patients sans solution le 7 mars, le personnel fait valoir un droit d'alerte

La direction du CHR ne s'en cache pas, le résultat de ce "No Bed Challenge" n'est qu'une moyenne. Certaines nuits peuvent être calmes, mais parfois ce sont plus de vingt patients qui dorment sur des brancards. Le 7 mars dernier, ce sont 70 personnes qui étaient encore sans solution en fin de matinée. Le personnel a alors fait valoir un droit d'alerte. "Les résultats de ce No Bed Challenge sont en dessous de la réalité pour Orléans, estime Véronique Cochard, représentante CGT au CHRO. Le problème est véritablement national et gravissime. Ce résultat est lié aux suppressions de lits réalisées depuis des années. Lorsqu'il faut trouver un lit et que la direction intervient, il faut faire sortir des patients plus rapidement. On peut renvoyer les personnes âgées vers les EHPAD, voire annuler des interventions. Imaginez l'état d'esprit d'une personne qui voit son intervention repoussée de deux ou trois semaines, ce n'est pas simple psychologiquement."

L'an dernier, le nombre de passages a augmenté de 19% aux Urgences du CHR d'Orléans, atteignant les 120.000.