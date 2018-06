Les portes sont closes à la piscine du palais des sports à Orléans. Elle est fermée depuis jeudi 28 juin et jusqu'au 9 juillet inclus. Des analyses ont récemment montré des traces de légionelle.

Orléans, France

Des analyses ont récemment montré des traces de légionelle, une bactérie présente dans les canalisations des installations d'eau chaude, douches et sanitaires. La qualité de l'eau des bassins de natation n'est absolument pas en cause. Mais comme toujours dans ces cas-là, des mesures de précaution s'imposent. "C'est l'eau qui stagne dans la tuyauterie, tout simplement," explique Soufiane Sankhon, l'adjoint au maire chargé des sports, "c'est lié à la baisse d'usage et de fréquentation des bassins dans le palais des sports."

Soufiane Sankhon n'est pas forcément surpris : "Comme on arrive en période estivale, les clubs utilisent moins les installations sportives. Donc les eaux stagnent, puis derrière les bactéries prolifèrent. On a engagé un processus qui est celui d'un choc thermique, qui permet normalement d'éradiquer la légionellose, avec des températures très élevées. C'est de l'eau à plus de 60° pour trouver la solution à cette prolifération de bactéries. Il y a également une vétusté des installations, elles ne sont pas de la dernière technologie ! Le palais des sports date des années 60. Tout ira mieux quand la future piscine sera sortie. "

Résultats connus la semaine prochaine

Les résultats des analyses après le "choc thermique" effectué ce jeudi, seront connus en début de semaine prochaine. Un traitement curatif a été lancé sur les installations. La piscine du palais des sports sera fermée jusqu'au 9 juillet inclus.

Quant au projet du futur centre aqualudique situé sur le site de l'ancienne prison rue Emile Zola, il devrait voir le jour en 2020. Il comportera 3 bassins dont un de 25 mètres des toboggans et un simulateur de vagues.