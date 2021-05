Orléans : le nouveau centre de santé de la Source accueille ses premiers patients

L'association parisienne Cosem ouvre ce samedi son premier centre de santé sur le quartier de la Source, à Orléans. Elle a racheté les murs de la Maison de Santé Simone Viel et embauché une dizaine de praticiens dont un médecin généraliste et plusieurs dentistes.

On peut parler d'un nouveau départ pour la Maison de Santé Pluridisciplinaire Simone Veil à Orléans La Source. Cette MSP était menacée de devenir une coquille vide, faute de médecins. En 2019, la Ville d'Orléans, sous la houlette de l'ancien maire Olivier Carré, était donc partie en quête d'une solution. Finalement, c'est la nouvelle équipe municipale en place qui a signé en septembre 2020 un accord avec le Cosem ( coordination des œuvres sociales et médicales), une association parisienne qui recrute et salarie directement les praticiens. Elle gère déjà six centres de santé à Paris et compte 1.100 salariés répartis en 46 disciplines médicales.

Premières consultations ce samedi matin

Après plusieurs mois de discussions et de procédures pour le rachat de la MSP, le centre de santé de la Source, qui garde le nom de Simone Veil, ouvre donc ce samedi 15 mai. Pour l'instant, tous les praticiens attendus ne sont pas encore arrivés. Mais il y a un médecin généraliste qui va démarrer dès ce samedi ses premières consultations. Un gynécologue-obstétricien ouvre également ce samedi matin.

Un gros plateau dentaire

Sur les 10 cabinets qui seront implantés à terme dans le centre, six seront consacrés aux soins dentaires. Un dentiste, un stomatologue et un orthodontiste sont déjà en place et prennent des rendez vous. Mais, attention, les créneaux se remplissent très vite. Certains n'ont déjà plus de disponibilité avant début juin. Pour compléter cette équipe médicale, le Cosem est actuellement en discussion avec le CHRO. Des médecins hospitaliers pourraient à terme assurer des permanences au centre de santé.

*** Le Centre médical et dentaire Cosem de la Source ( 34, rue Alain Fournier) sera ouvert tous les jours du lundi au samedi de 9H à 19H. Pour prendre rendez vous, il est conseillé pour l'instant de passer par le site Doctolib.

Deux autres centre de santé en projet sur Orléans

Le Cosem avait prévu d'investir 900.000 euros pour le rachat et le développement de la MSP de la Source. L'association a d'ores et déjà deux autres projets de centre de santé sur Orléans. L'un est sur les rails. Il doit ouvrir le 1er juin, place de Gaulle. Il comprendra un médecin généraliste et plusieurs dentistes.