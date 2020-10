Orléans : le personnel du service médico-social de l'hôpital veut aussi la prime SEGUR

Au coeur de l'été, les accords du Segur de la santé débouchent sur "un accord de la fonction publique hospitalière" d'une valeur de 7,6 milliards d'euro par an. Le fruit de la grande consultation du monde de la santé suite à la mobilisation du personnel hospitalier pendant la première vague du Covid.

L'accord ne concerne que le monde de la santé

Cet accord comprend notamment une revalorisation salariale de 183 euro net par mois pour les professionnels paramédicaux (infirmières, aides-soignantes, professionnels médico-techniques, personnels de rééducation) de l'hôpital public et des EPHAD publics et privés non-lucratifs.

La revalorisation exclu le domaine médico-social. Au CHR d'Orléans et à l'antenne de Pithiviers, les membres du service CAMSP (Centre d'Action Médico-Sociale Précoce) vivent cette situation comme une injustice. Un service dont le statut est coincé entre le sanitaire et le médico-social.

Un service démoralisé

"On m'accueille comme hospitalière dans les moments de crise et on me dit non, vous n'êtes pas considérée comme hospitalière" confie Charlène Richomme, la kiné du service, amère. Au quotidien, le CAMSP accueille les enfants ayant un handicap lourd, âgés de 6 ans et moins. Elles assurent les soins, les rééducations et le suivi avec les familles.

"On est un des rares CAMSP en France qui a proposé d'accueillir les enfants du personnel hospitalier sur des horaires de soirée jusqu'à 22 heures et les week-end" explique Marie Roujou, pédiatre.

Les trois-quarts du personnel pensent à partir

Démoralisées, la plupart des membres du service CAMSP (elles sont 11) pense à changer de service ou quitter le CHRO. "On ne peut être présent pour tout le monde. Peut-être qu'il faut penser à soi aussi d'abord. Jusqu'à quel point on va donner? Quand est-ce qu'on reçoit un peu?" ajoute Charlène Richomme, qui s'est déjà tournée vers le libéral.

Chantal Blanchet, membre du service CAMSP et syndiquée à la CFDT de l'hôpital, alerte la direction du CHR d'Orléans. "On est à un point tel que, peut-être, dans trois mois le CAMSP n'a plus d'effectif."

Le directeur de l'hôpital d'Orléans réagit

Exclu des accords du Segur de la santé, le service médico-social du CHRO demande un geste au directeur de l'établissement, Olivier Boyer. Mais ce dernier s'estime bloqué. "L'hôpital ne peut pas aller au-delà des accords du Ségur de la santé et accéder à la demande du service médico-social. C'est réglementaire. C'est inscrit dans les textes."