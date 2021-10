Orléans : des punaises de lit dans les résidences universitaires du Crous

Depuis la rentrée, le Crous doit faire face à plusieurs signalements de punaises de lit dans ses résidences universitaires, à Orléans. Selon l'Unef, la situation est "critique" et toutes les résidences sont touchées. Le syndicat étudiant réclame des travaux d'urgence dans les logements.

"On n'a jamais eu autant de signalements que cette année, alerte Jonathan Bruneau, le vice-président étudiant du Crous Orléans Tours. _Il y en a dans chaque résidence universitaire, à Orléans._" Selon ces témoignages, les punaises de lit semblent se multiplier dans ces logements étudiants, depuis la rentrée.

Magdalena se souvient d'avoir eu jusqu'à 15 piqûres de punaises de lit, en une seule nuit. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Magdalena avoue qu'elle dort très mal depuis qu'elle a découvert ces insectes dans son studio de la résidence Les Roses, sur le campus de l'université d'Orléans. "J'ai la phobie des insectes, reconnaît cette jeune géorgienne. J'ai été voir deux fois la psychologue de l'université. J'ai beaucoup pleuré. C'est difficile..."

Magdalena a une phobie des insectes et dort très mal depuis la rentrée. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Impossible de changer de logement. Elle doit prendre son mal en patience, comme son voisin du premier étage, Carlton qui vient de Jamaïque. Les punaises de lit, il y est confronté depuis son arrivée, l'année dernière. "Je ne savais pas ce qu'étaient des punaises de lit avant d'arriver ici, avoue-t-il. J'en ai marre. J'ai déménagé cinq fois, et c'est encore la même chose. J'ai même décidé de rentrer chez moi, en Jamaïque, parce que je n'en peux plus."

Carlton ne supporte plus cette situation et veut rentrer chez lui, en Jamaïque. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Chaque résidence est touchée

Ici, comme dans les autres résidences, c'est de pire en pire, dit Jonathan Bruneau, membre du syndicat Unef et vice-président étudiant du Crous Orléans Tours. "On n'a jamais eu autant de signalements. Il y en a au moins un dans chaque résidence, constate-t-il. On n'a pas l'impression qu'il y ait une véritable prise de conscience du Crous."

Le syndicat étudiant demande des travaux d'urgence dans l'ensemble du bâtiment, y compris dans les parties communes où la moquette favorise le développement des insectes. Le Crous estime, pour sa part, que "la situation n'est pas pire que les années précédentes" et assure faire "au mieux" pour résoudre le problème.

Un plan de prévention national depuis un an

En février 2020, le ministre de la Ville et du Logement Julien Denormandie avait pourtant lancé un plan de prévention et de lutte contre les punaises de lit, avec la création notamment du site stop-punaises.gouv.fr. Ce site précise que "le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent [...] exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites", selon l'article 142 de loi Elan.