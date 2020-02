Orthopédie pédiatrique : première mondiale au CHU d'Amiens

Amiens, France

Le but de cette nouvelle technique opératoire est de planifier et guider les gestes chirurgicaux avec un maximum de précision, grâce à l’assistance d'un robot. Le nouveau ligament « greffe » doit être inséré à la place de l’ancien ligament rompu, dans des tunnels percés dans le fémur et le tibia. La réalisation de ces tunnels est une des étapes importantes. Le but de cette nouvelle technique opératoire assistée par robot chez l’enfant, est de positionner au mieux ces tunnels en évitant les zones de croissance du fémur.

Le Docteur François Deroussen - CHU Amiens

3 enfants ont bénéficié pour l'instant de cette nouvelle technique pour la reconstruction d'un ligament croisé antérieur.