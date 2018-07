Ce vendredi soir a lieu la plus longue éclipse totale de lunde du XXIème siècle. Un spectacle qui s'annonce fascinant puisque notre satellite va prendre des teintes rouges-orangées et que Mars sera au plus près de la Terre.

Loire-Atlantique, France

Il faut croiser les doigts pour que le ciel soit à peu près dégagé ce vendredi soir. Parce que c'est un spectacle exceptionnel qui nous attend. Une éclipse totale de lune, la plus longue du XXIème siècle. Et comme, en plus, la planète Mars sera au plus près de la Terre, ça s'annonce fascinant. Pour notre région, le phénomène devrait être visible à partir de 21h30 environ.

Au fil du lever de la lune, il y a des chances d'avoir des changements de couleur assez intéressants

"Depuis la France, on ne verra que la deuxième moitié de l'éclipse de lune. Quand elle va se lever à l'horizon, à l'Est, elle sera déjà éclipsée", explique Julien Crespin, le président des "Étoiles de la Mée", le club d'astronomie de Châteaubriant. "Comme il ne fera pas encore nuit, on va avoir des couleurs entre chien et loup, avec des couleurs assez particulières de la lune dans le rose et le rouge. Et au fil du lever de la lune, il y a des chances d'avoir des couleurs et des changements de couleur assez intéressants. Même moi, c'est un phénomène que je n'ai pas encore vu ! Je pense que ça vaut le coup d’œil", glisse-t-il dans un sourire.

On aura une grosse boule orange, la lune éclipsée, et en-dessous, une toute petit bille orange, Mars

"Et puis, en même temps, on va s'amuser à faire une chasse aux planètes puisque complètement à l'Ouest, on aura Vénus, on aura Jupiter, au aura Saturne et Mars sera juste en-dessous de la Lune. Donc au aura une grosse boule orange, ce sera la lune éclipsée, et puis en-dessous, on aura une toute petite bille orange, ce sera Mars", poursuit Julien Crespin.

On peut la regarder à l’œil nu et aux jumelles sans danger

Et s'il n'y a pas trop de nuages, on pourra facilement la voir de partout assure le président des "Étoiles de la Mée". Il suffira juste de regarder dans la bonne direction. "Il suffit juste de surveiller le lever de la lune vraiment à l'Est. C'est un phénomène qui se regarde à l’œil nu et aux jumelles, c'est sans danger". Et, même en ville, on pourra voir cette éclipse : "au niveau de l'observation de la Lune et même des planètes, la pollution lumineuse n'est pas gênante. Elles peuvent vraiment être observées de partout à condition d'avoir l'horizon bien dégagé à l'Est pour voir la Lune apparaître au-dessus de l'horizon".