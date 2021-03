Où en est la crise sanitaire dans les Alpes-Maritimes après ce premier confinement ?

Une semaine après sa prise de parole annonçant un confinement partiel pour les weekends des 27-28 février et 6 et 7 mars 2021, le Préfet des Alpes-Maritimes a dressé ce lundi 1er mars 2021 un premier bilan sur l'évolution épidémique ainsi que sur les mesures sanitaires en vigueur dans le département.

Les chiffres

Le taux d'incidence est toujours nettement supérieur au niveau national mais depuis le mardi 24 février 2021il diminue légèrement. Dans les Alpes-Maritimes, il est ce lundi de 617 pour 100.000 habitants, le 24 février il était de 627 pour 100.000 habitants. Cette tendance devra être confirmée dans les prochains jours. Le taux de positivité est de 10,6 %. Le virus circule davantage chez les 0-20 ans et diminue chez les plus de 80 ans. Le variant britannique représente 62 % des tests positifs selon Romain Alexandre délégué départemental de l'ARS PACA et brésilien ou sud-africain représente 2 % des tests positifs.

Bilan confinement partiel

Le confinement partiel en vigueur dans les 63 communes représentant plus de 90 % de la population de la côte d'Azur a été bien respecté selon la Préfecture des Alpes-Maritimes. Concernant l’exode des habitants ciblés par le confinement vers l'arrière pays de vendredi soir, Bernard Gonzales, Préfet des Alpes-Maritimes, indique qu'il n'est pas possible d'affirmer qu'il s'agissait de personnes voulant fuir les mesures. Selon lui, "le trafic routier enregistré ce soir-là ne diffère que légèrement par rapport aux autres vendredis soir. Le flux était certes dense mais ce phénomène à avoir avec l’horaire du couvre-feu qui a fait se retrouver sur les routes des vacanciers et des travailleurs au même moment. Selon lui, sur le chemin inverse dimanche soir, il y avait 320 véhicules par heure, c'est faible. Dans les stations de ski, le taux de fréquentation va de 40 % à 50 % et les professionnels du secteur ont enregistré une baisse des réservation durant ce weekend de fin février."

Durant tout le weekend il y a eu 21.500 contrôles. Au total 1212 verbalisations ont été dressées pour non port du masque ou non respect des mesures de confinement. Cela représente 5,6 % des contrôles.

Vaccination

Aujourd’hui la majeure partie des personnes éligibles à la vaccination dans les établissements spécialisés sont vaccinés. L'objectif dans le département est de vacciner les 135.000 personnes de plus de 75 ans dans les Alpes-Maritimes d'ici fin mars. Le dernier arrivé c'est l'AstraZeneca, il est disponible depuis le milieu de la semaine dernière, la moitié des médecins généralistes ont fait le choix de l'injecter au 50-64 ans présentant des comorbidités. Les généralistes ont reçu un flacon permettant de réaliser 10 injections la semaine dernière et devraient en recevoir vingt la semaine prochaine.

Dans les hôpitaux des Alpes-Maritimes

L'Agence Régionale de la Santé PACA annonce un renfort d'une douzaine de soignants pour les hôpitaux de Nice et Antibes en plus de la réserve sanitaire. Les hôpitaux sont saturés, ce lundi il y a 100 personnes dans les services de réanimation. La semaine dernière douze personnes ont été transférées dans les hôpitaux de Brest et Marseille.