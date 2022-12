Où en est le futur pôle santé du nord de la Creuse ?

Les murs ne sont pas encore construits, mais le sol est en train de prendre forme à l'entrée de Genouillac. Sur un terrain au lieu-dit Le Poteau, on commence à voir sortir de terre un bâtiment. Ce sera le centre névralgique du pôle de santé de la communauté de communes Portes de la Creuse en marche , au nord du département.

ⓘ Publicité

Ce pôle de santé verra le jour à l'automne prochain. L'ouverture est prévue en septembre 2023, à cheval sur trois communes : Bonnat, Genouillac et Châtelus-Malvaleix. Chacune a rénové ou rénove un bâtiment pour accueillir les professionnels de santé. Un quatrième bâtiment, neuf, est en construction à l'entrée de Genouillac. Ce sera le cœur du réacteur, où se trouveront la salle de réunion, deux cabinets pour les consultations de spécialité et deux logements pour les internes, stagiaires et remplaçants.

"Le chantier avance comme prévu", se réjouit le président de la com com, Guy Marsaleix. En revanche le coût a augmenté : "+22% à cause de la hausse du prix des matières premières". Le projet est évalué désormais à 700.000 euros, payé en grande partie par des subventions. "C'est un énorme investissements mais c'est pour notre population : la santé avant tout ! C'est le gros projet de notre mandature."

À lire aussi Le Nord-Creuse tente d'attirer des soignants avec une vidéo

Com com cherche professionnels de santé

Reste maintenant à remplir ce pôle santé. C'est la mission de René Nicolas, le médecin président de l'association Marche Pro Santé. Chacune des trois communes est censée accueillir deux médecins généralistes. Le compte n'y est pas : il en manque au moins un à Bonnat et deux à Châtelus-Malvaleix. "On a des contacts avec des jeunes en ce moment, mais ce n'est pas facile. A Genouillac une jeune s'est déjà installée il y a trois ans, une deuxième est sur le point de s'installer, mais ailleurs on essaye de recruter", explique René Nicolas.

Il compte sur l'attractivité de ce pôle de santé pour attirer les professionnels, car le temps presse : "Deux médecins vont partir à la retraite à Châtelus, il n'en reste plus qu'un à Bonnat. Si on ne fait rien sur le territoire, on va se retrouver avec trois médecins alors qu'on était sept quand j'ai commencé... C'est urgent de faire quelque chose." Plusieurs professionnels ont déjà rejoint l'aventure : "On a une kiné qui va s'installer à Jouillat et faire partie de notre association, une jeune va s'installer en 2024 à Genouillac donc niveau kinésithérapeutes ce sera déjà pas mal. Il y a aussi une diététicienne qui fera des consultations."

De meilleures conditions de travail

Ce pôle de santé vise à offrir de meilleurs conditions de travail aux professionnels, souligne René Nicolas : "Il ne faut pas proposer aux médecins de faire ce qu'on a fait dans le passé, travailler 24h/24. Il faut proposer aux jeunes de travailler avec du temps libre pour leurs loisirs."

Le fait de proposer des logements pour les internes et stagiaires, avec cuisine est aussi un vrai plus. Le président de l'association Marche Pro santé sait de quoi il parle : la jeune qu'il a accueillie en stage il y a quelques années s'est justement ensuite installée à Genouillac. "On se charge de les accompagner, les encadrer, s'il le faut de les inviter au resto... Quand ils arrivent en stage il ne faut pas qu'ils soient perdus, il faut qu'ils voient qu'il y a une bonne cohésion entre les soignants. C'est très important !" René Nicolas conclut : "Il faut aller de l'avant, si on baisse les bras, on est foutus."