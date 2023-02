Où en sont les réflexions sur la création d'une antenne hospitalière à Biscarosse ?

Une antenne hospitalière à Biscarosse ? Une bonne partie des habitants du nord des Landes en rêve

sûrement alors qu'il faut faire minimum une demi-heure de route pour trouver la structure la plus proche (Arcachon). Justement, vendredi 24 février dernier en visite à l'hôpital d'Arcachon, la Landaise Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée en charge des personnes handicapées s'est dite "à titre personnel, favorable à la création d’une structure". Une phrase qui ne sort pas de nulle part. En effet, si à cette heure il n'y a pas de projet abouti, il y a en revanche des réflexions en cours. Elles sont menées depuis deux ans et elles mûrissent doucement mais sûrement selon la mairie de Biscarosse et l'hôpital d'Arcachon.

Une carence sanitaire à combler dans le nord des Landes

Ces réflexions sont menées par l'hôpital d'Arcachon, les élus de la communauté de communes des Grands Lacs, la communauté médicale locale ainsi que l'Agence Régionale de Santé. Elles sont nées après l'installation d'un bureau de spécialistes en 2021 explique de son côté le cabinet de la maire de Biscarosse. Elles ont pour origine une carence en matière de santé sur le territoire. En effet, la communauté de communes des Grands Lacs comptent 37.000 habitants, mais la structure hospitalière la plus proche se situe à Arcachon à une demi-heure de route, tandis que les hôpitaux de Dax et Mont-de-Marsan sont, eux, à plus d'une heure de trajet. D'ailleurs de son côté l'hôpital d'Arcachon fait un constat : 25% de ses patients vient du nord des Landes !

Un manque à combler, d'autant plus que la population dans la zone augmente . Dopée par les prix immobiliers plus attractifs que dans la Gironde voisine, la ville de Biscarosse compte aujourd'hui 14.000 habitants, "cela pourrait être 20.000 d'ici 5 à 10 ans" estime Julien Rossignol le directeur de l'hôpital d'Arcachon. Si il y a de plus en plus de naissances dans sa structure, il faut aussi ajouter une augmentation de la population plus âgée, "aujourd'hui plus de 50% des habitants de Biscarosse ont plus de 52 ans" note de son côté Karim Kenoudi, le directeur de cabinet d'Hélène Larrezet, la Maire de Biscarosse.

Pour répondre à ce besoin, ce qui s'esquisse, c'est une antenne hospitalière. Mais "reste à savoir ce que l'on met derrière ce mot", confie le cabinet de la maire de Biscarrosse

Une structure via un partenariat public / privé

Sur ce point, interrogé, Julien Rossignol apporte des éléments de réponses. Le directeur de l'hôpital d'Arcachon envisage bien une antenne, sous forme de partenariat entre public et privé. Il imagine ainsi un hôpital de jour "qui permet de faire un tas de petits gestes en hospitalisation de jour, je pense aux transfusions, aux chimiothérapies." La structure pourrait aussi accueillir un plateau de rééducation ou encore un pole de radiologie. "On a une réflexion autour d'un plateau technique, avec la pharmacie, le laboratoire. On a rencontré un certain nombre d'acteurs sur ce sujet qui sont partants pour venir s'implanter sur un éventuel pôle de santé" ajoute Julien Rossignol. Enfin le lieu pourrait accueillir des consultations de spécialistes, et de soins non programmés. "Il ne s'agit pas de créer des Urgences, ni de la bobologie" prévient le directeur de l'hôpital d'Arcachon qui précise : "le but c'est d'apporter une première réponses médicale sur le territoire pour éviter que des gens viennent emboliser les urgences de l'hôpital d'Arcachon."

Une phrase qui sonne comme une "agréable surprise"

Même si pour l'heure il ne s'agit que réflexions et non d'un véritable projet, la réaction de la Ministre déléguée en charge des personnes handicapées est "une agréable surprise" confie Karim Kenoudi, le directeur de cabinet d'Hélène Larrezet la Maire de Biscarosse. C'est même une "très bonne nouvelle" estime Julien Rossignol. Un soutien de poids alors qu'il s'agit ni plus ni moins de créer une structure sanitaire sur un territoire, alors que l'on parle régulièrement de suppressions. "Le soutien de Geneviève Darrieussecq est pour moi évidemment extrêmement extrêmement important. Parce que, au delà de la phase réflexive qu'on est en train de mener, demain, il y aura une phase opérationnelle et on aura besoin de tout le monde derrière nous pour pour pouvoir avancer sur ce sujet là" souligne Julien Rossignol.

