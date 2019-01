Comment profiter de l'éclipse totale de Lune prévue dans la nuit de dimanche à lundi ?

Astronomes amateurs, à vos appareils photos ! Une éclipse totale de lune, la dernière avant 2022, est prévue dans la nuit du 20 au 21 janvier. Elle sera visible sur le continent américain, en Afrique de l'Ouest et dans une grande partie de l'Europe. En France, nous pourrons l'apercevoir à la fin de la nuit, peu avant le lever du jour. L'éclipse sera totale à partir de 05h41 heure française et durera environ une heure. La fin de l'événement est prévu au petit matin à 7h50 indique l'Association française d'astronomie.

Les habitants des Amériques, d'une grande partie de l'Europe et d'Afrique de l'Ouest pourront observer une éclipse totale de Lune dans la nuit du 20 au 21/01, la dernière avant 2022 https://t.co/GUizkK9vBU#AFPpic.twitter.com/ysug3NpqYC — Agence France-Presse (@afpfr) January 15, 2019

Une Lune rouge

"Avant l'éclipse", explique Florent Deleflie, astronome à l’Observatoire de Paris, un premier événement va se produire : "Il y aura une phase de pleine Lune et il s'agira d'une super Lune c’est à dire qu'elle sera au plus proche de la Terre, à une distance de 357.720 km." Conséquence, le satellite paraîtra "plus gros et plus brillant qu’à l’ordinaire".

Puis, durant l'éclipse totale, la Lune ne sera pas invisible mais rouge ou cuivrée. "L'intensité de cette lumière dépend de l'état de l’atmosphère au moment où se produit l'éclipse" précise l'astronome qui rappelle qu'une éclipse totale a lieu lorsque la Terre se situe exactement entre le Soleil et la Lune. La dernière, qui restera la plus longue du XXIe siècle, s'est déroulée le 27 juillet dernier.

Pour l'observer, aucune précaution particulière n'est nécessaire. Contrairement aux éclipses solaires, les éclipses lunaires ne présentent pas de danger pour les yeux. Nul besoin non plus d'un télescope : si le ciel est dégagé, l’œil nu ou une simple paire de jumelles vous permettra de profiter du spectacle.

"Petite bonus" précise Florent Deleflie, "vous pourrez assister à un autre spectacle en regardant vers l'Est avec la conjonction entre les deux planètes les plus brillantes du ciel : Vénus et Jupiter, elles seront très proches l'une de l'autre."

À quelle heure voir cette éclipse près de chez vous ?

Le site Timeanddate permet de savoir à quelle heure précisément l'éclipse de lune débutera dans votre commune. En France métropolitaine, c'est à 6h12 que l'éclipse sera la plus totale que vous soyez à Brest, Strasbourg, Marseille, Clermont-Ferrand ou Paris.

Et si les conditions météos ne vous permettent pas de profiter du spectacle, l'éclipse sera visible dans la vidéo ci-dessous à partir du 21 janvier à 4h00. Il faudra attendre 2029 pour assister à un spectacle similaire en France.