Où faire sa 3ème dose de vaccin anti-covid dans les Landes ?

Depuis les annonces du gouvernement il y a 10 jours, et la nécessité de faire sa 3ème dose pour conserver son pass sanitaire, les créneaux sont pris d'assaut dans les 11 centres de vaccination du département. Mais il n'y a pas que les centres de vaccination qui vaccinent, bien au contraire ! On compte actuellement plus de 260 points de vaccination dans les Landes !

Un nouveau centre de vaccination ouvert à Dax à partir de ce mardi

Alors c'est vrai, les onze centres de vaccination landais sont pris d'assaut depuis une dizaine de jours. Pour cette semaine par exemple, il n'y a plus aucun créneau disponible dans les centres de Mont-de-Marsan, Saint-Sever, Biscarrosse ou encore Capbreton. De rares créneaux apparaissent parfois au cours de la journée dans certains centres, mais ils disparaissent quasiment aussitôt. La bonne nouvelle en revanche, c'est l'ouverture à partir de ce mardi 7 décembre d'un 2ème centre de vaccination à Dax : le centre hospitalier rouvre en effet son centre sur le site du Lanot, avec 300 doses disponibles par jour. Et il y a encore ce lundi soir plusieurs dizaines de places disponible pour cette semaine.

Privilégier les professionnels de santé libéraux

Mais les centres de vaccination ne sont pas les seuls lieux où se faire vacciner ! Bien au contraire. Et c'est d'ailleurs là-dessus qu'insiste l'ARS, l'Agence Régionale de Santé. "Nous ne sommes plus dans la même situation qu'au premier semestre où les centres de vaccination avaient le monopole des injections", explique Didier Couteaud, le délégué départemental de l'ARS dans les Landes. "La stratégie n'est plus la même. Le premier conseil c'est de s'adresser à son médecin traitant où à la pharmacie la plus proche, ensuite en deuxième recours, si l'on ne trouve pas de place disponible auprès de ces professionnels de proximité, on peut se diriger vers les centres de vaccination. C'est bien la consigne à passer : privilégier d'abord les professionnels libéraux. D'autant que toutes les doses ne sont pas forcément sur internet, de nombreux professionnels ne les mettent pas en ligne et fixent directement les RDV avec leurs patients."

Plus de 260 lieux où se faire vacciner

De très nombreux médecins généralistes jouent le jeu de la vaccination. Les pharmacies aussi : 80% des 150 officines du département vaccinent. Il y a encore 10 jours, on comptait 90 lieux où se faire vacciner dans le département. Aujourd'hui il y en a plus de 260 (liste sur sante.fr), des pharmacies aux centres de vaccination, en passant par les médecins généralistes, cabinets d'infirmiers, centres de santé, etc. La semaine dernière (du 29 novembre au 5 décembre) : plus de 18 800 injections ont été réalisées dans le département, soit 3 fois plus que la semaine précédente. Près d'une injection sur deux (47% exactement) a été faite par un professionnel de santé libéral.

Si vous voulez avoir un aperçu des créneaux disponibles dans le département : le plus simple c'est d'aller sur le site internet vitemadose.fr.