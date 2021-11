Où faire son rappel vaccinal Covid dans le Var ?

Emmanuel Macron a annoncé, mardi 9 novembre, que les plus de 65 ans devront avoir une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 pour garder leur pass sanitaire. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, a précisé qu'en absence d'une dose de rappel, le pass sanitaire des plus de 65 ans sera désactivé "six mois et cinq semaines" après la précédente injection, à partir du 15 décembre.

Dans le Var, 12 centres de vaccination permanents restent ouverts. "Chaque centre a vocation à accueillir toute personne éligible à la vaccination, quelle que soit sa commune de résidence" précise la préfecture. La prise de rendez-vous se fait sur le site www.sante.fr

* Toulon - Salle Franck Arnal, rue Vincent Scotto, du lundi au vendredi de 9h à 17h.

* La Seyne-sur-Mer - ESAJ, Avenue Yitzhak Rabin, du lundi au samedi de 9h à 17h.

* Hyères-les-Palmiers - Espace de la Villette, à côté de l’Espace 3000, du lundi au jeudi de 8h30 à 14h.

* Draguignan - Complexe Saint-Exupéry, Place de la Paix. Lundi, jeudi et samedi de 9h à 13h, mardi et vendredi de 15h à 19h et le mercredi de 9h à 17h.

* La Londe-les-Maures - Salle Yann Piat, Rue de la salle des fêtes, lundi et vendredi de 8h à 12h et mercredi de 8h à 17h.

* Saint-Maximin-la-Sainte-Baume - Salle des fêtes, Place de Lattre de Tassigny. Lundi, mercredi et vendredi de 9h à 16h.

* Brignoles - Salle polyvalente, Complexe sportif, JJ Marcel. Lundi, mercredi et vendredi de 14h à 19h, mardi, jeudi et samedi de 9h à 14h.

* Aups - Foyer des Jeunes Romano, Place Frédéric Mistral. Le jeudi de 10h à 17h.

* Fayence - Gymnase Camille Courtois, 38 avenue Robert Fabre. Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 17h.

* Fréjus - Base Nature Espace Caquot, 1196 Boulevard de la Mer. Lundi, mercredi et samedi de 9h à 17h, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h.

* Grimaud - Chapiteau sur le parking du complexe sportif des Blaquières, RD 61 Route des Blaquières. Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h30, mercredi et samedi de 8h30 à 17h30

* Le Luc - Espace culturel JL Dieux, Rue Pierre Gaudin. Lundi, mercredi et vendredi de 8h à 18h.

Il est également de se faire vacciner chez son médecin traitant, son pharmacien, en cabinet infirmier, en cabinet de sage-femme ou dans un centre hospitalier

Les chiffres de la vaccination

Au 8 novembre, dans le Var, 790.553 personnes ont reçu la première injection, 769.620 la deuxième ou troisième injection.