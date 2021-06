Où le masque est-il encore obligatoire dans le Finistère?

Le port du masque n'est plus obligatoire à Quimper, sauf dans le centre-ville ! À Brest, port du masque oui, mais pas partout non plus, notamment pas sur les plages... Dans un arrêté du 04 juin, le préfet du Finistère, maintient ou décrète le port du masque dans certaines parties de certaines communes. Celles-ci sont soit touristiques, soit vont être le lieu du passage du Tour de France à la fin du mois.

Les zones concernées par le port obligatoire du masques sont détaillées en annexe.