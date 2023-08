Où observer Les Nuits des étoiles dans l'ouest Breton ?

Ce soir débute la 33ème édition des Nuits des étoiles. A l'initiative de l'Association Française de l'Astronomie, de nombreux rassemblements ont lieu chaque année pour observer les astres. Un spectacle gratuit, qui a lieu tout le week-end. Et qui promet plusieurs nuits d'enchantement.

Une pluie d'étoiles filantes

Si vous levez la tête, vous aurez probablement la chance d'observer un grand nombre d'étoiles filantes. C'est ce qu'on appelle le pic des Perséides. Des dizaines, voire une centaine d'étoiles filantes viendront illuminer le ciel.

Mais pour cela, il faut bien choisir son spot. Et espérer une météo clémente. Ce vendredi, des nuages et même des orages sont attendus sur l'ouest breton. Les nuits de samedi et dimanche seront plus propices à l'observation, malgré quelques passages nuageux.

En famille ou avec des passionnés

L'Association Française de l'Astronomie répertorie sur son site les quelques lieux qui proposent des évènements.

Dans le Finistère, il y a les incontournables Monts d'Arrée, qui offrent un point de vue époustouflant. L'Association d'astronomie de Cornouaille propose, elle, deux plans, à Coray et Le Juch près de Douarnenez, pour observer les étoiles avec l'aide d'amateurs chevronnés.

Plus au nord, le club Pégase à Saint Renan propose lui aussi de se retrouver pour trois soirs d'observation, à partir de 21h30.

Des étoiles observables aussi dans les Côtes d'Armor, du côté de Pleumeur-Bodou, où le club d'astronomie du Trégor propose ce vendredi soir des animations sur le parvis du Planétarium et des projections spéciales. Des passionnés se chargeront d'expliquer aux plus curieux les phénomènes astronomiques.

Enfin dans le Morbihan, Les Aventures de Bel Air organise une "chasse aux étoiles" samedi après-midi. Une soirée rythmée par les étoiles mais aussi par un concert. L'entrée se fait au prix libre.

Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'Association Française de l'Astronomie .