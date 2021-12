Coronavirus : où peut-on faire vacciner son enfant en Loire-Atlantique et en Vendée ?

Depuis ce mercredi, les enfants de 5 à 11 ans peuvent être vaccinés contre le Covid-19. En Loire-Atlantique et en Vendée, quatre centres sont déjà ouverts pour cette tranche d'âge et les premiers créneaux ont été mis en ligne.

Les enfants de 5 à 11 ans sont éligibles à la vaccination contre le Covid-19 depuis ce mercredi matin. La dernière décision du gouvernement pour tenter d'endiguer la cinquième vague qui frappe la France. Pour le moment, quatre centres sont ouverts pour les enfants en Loire-Atlantique et en Vendée, à terme il y en aura 15 dans nos deux départements.

Pour le moment, les créneaux ouvrent au compte-goutte. Les rendez-vous sont déjà pris d'assaut par les doses de rappel pour les adultes. Le problème n'est pas celui des doses, car les enfants ont des doses différentes, mais il va falloir plus de personnel. L'Agence régionale de santé des Pays de la Loire annonce travailler sur l'ouverture 7 jours sur 7 de certains centres.

Le défi de la pédagogie

Pour l'instant, pas certain que ce soit la cohue dans les centres de vaccination pour ces créneaux. Selon une étude de Santé Publique France, plus de la moitié des parents sont réticents à l'idée de faire vacciner leur enfant. "La vaccination va pouvoir contre-carrer ce risque d'hospitalisation", explique Benoit James, directeur en charge de la crise du cvoid-19 à l'ARS Pays de la Loire.

"J'entends ces réticences, il va falloir plus de pédagogie et d'accompagnement, indique Benoit James. Il y a un bénéfice collectif pour réduire les contaminations, mais aussi un bénéfice individuel." Toujours selon l'Agence régionale de santé, ce mercredi il y a deux enfants hospitalisés en Pays de la Loire à cause du Covid-19. À l'échelle nationale, plus de "150 enfants sont hospitalisés pour des formes graves de Covid-19", précise le ministre de la Santé, Olivier Véran.