Les professionnels de 55 ans et plus (personnels de l’éducation nationale, professionnels de la petite enfance, policiers, gendarmes) qui souhaitent se faire vacciner pourront le faire à Amiens ce samedi au collège Jean-Marc Laurent de 10 h à 18 h.

Un centre de vaccination ouvre à Amiens ce samedi pour les professionnels de 55 ans et plus

La nouvelle mesure concerne les professeurs des écoles, collèges et lycées, les professionnels de la petite enfance, les policiers et gendarmes, les surveillants pénitentiaires, les agents spécialisés des écoles maternelles (Atsem) et les AESH (accompagnants d'enfants en situation de handicap), soit environ 400.000 personnes en France, dont environ 3.500 dans la Somme. Ils recevront des injections du vaccin AstraZeneca dans la Somme.

En complément de plages supplémentaires ouvertes dans les centres de vaccination d’Albert, Corbie, Crécy-en-Ponthieu, Doullens et Péronne, le centre de Saleux va accueillir sans rendez-vous dès ce samedi les professionnels prioritaires.

Un centre dédié dirigé par les pompiers est ouvert ce samedi 17 avril de 10h à 18h , avec ou sans rendez-vous, au collège Jean-Marc Laurent, 34 rue Jean-Marc Laurent à Amiens.

Inscription possible sur le lien suivant en cochant dans "motifs de consultation" première injection.

Attention, les personnels prioritaires devront se munir de leur carte vitale et d'une carte professionnelle ou d'un bulletin de salaire justifiant de leur profession