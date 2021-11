Où se faire vacciner ce week-end dans les Pyrénées-Orientales

Les centres de vaccination des Pyrénées-Orientales font preuve de réactivité, au lendemain des annonces du ministre de la Santé Olivier Véran. Plusieurs d'entre eux vont rester ouverts samedi et dimanche.

Centre Hospitalier de Perpignan (09h – 12h30 uniquement le samedi)

Carré d’Or à Perpignan (9h30 – 13h30 samedi et dimanche)

Thuir (9h-13 samedi et dimanche) - CH de Thuir

Saint Cyprien (8h30-12h30 le samedi et 09h – 12h le dimanche) 1 allée Ferdinand Buisson

Prades (9h – 18h le dimanche uniquement ) - CH de Prades Route de Catllar

Céret (14h – 18h le samedi et 10h – 18h le dimanche)

Maison de santé Pluridisciplinaire des Angles (12h -14h samedi et dimanche)

Deux opérations éphémères de vaccination seront conduites par le SDIS en lien avec l’ARS ce week-end :

à Collioure au centre culturel, Rue Michelet, dimanche de 08h30 à 12h30 ;

au Barcares au Mas de l’Île, dimanche de 8h30 à 18h.

"Ces ouvertures sont permises par la mobilisation inédite des personnels de santé et des sapeurs-pompiers du service de santé et de secours médical du SDIS", précise la préfecture dans un communiqué. "Des créneaux continueront à être ouverts dans les prochains jours dans les centres de vaccination, les pharmacies, les cabinets médicaux, les cabinets des infirmiers, des kinés, et des sage-femmes."