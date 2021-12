Où se faire vacciner en Drôme et en Ardèche ?

Avec des taux d'incidence les plus élevés de France, la Drôme et l'Ardèche restent fortement touchés par la cinquième vague épidémique. L'Agence régionale de santé et les préfectures maintiennent l'offre vaccinale, à travers notamment des centres de vaccination éphémères.