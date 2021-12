Où se faire vacciner sans rendez-vous au Pays basque ?

Le premier ministre annonçait lundi la possibilité pour les personnes âgées de 65 ans et plus de se faire vacciner sans rendez-vous. Dans les faits, les centres ont du s'adapter. Tour d'horizon.

Le premier ministre Jean Castex annonçait ce lundi la mise en place de créneaux sans rendez-vous pour les personnes de 65 ans et plus pour une troisième dose de vaccin anti-COVID 19 en pleine explosion de 5ème vague de l'épidémie. Sauf que dans les faits, les centres l'ont découvert devant leur télévision. Alors il a fallu s'adapter. Les centres ont dû se réorganiser pour rendre possible cette mesure. On fait le tour des centres du Pays basque où vous pourrez trouver de quoi vous faire vacciner sans rendez-vous si vous avez plus de 65 ans.

Biarritz

Le centre de vaccination de Biarritz réalisait déjà plus d'une centaine de vaccinations sans rendez-vous avant l'annonce de cette mesure. Depuis, le centre a décidé d'augmenter sa cadence, mais que pour une raison de limitation de doses de Pfizer, les personnes qui viennent sans rendez-vous se verront administrer du Moderna. A noter que le centre de vaccination quitte la Halle d'Iraty pour revenir au Casino municipal à partir de ce 9 décembre.

Bayonne

A Bayonne, au centre de vaccination de Glain, le service est mis en place à partir de ce jeudi 9 décembre. Il a fallu réagir vite pour les médecins et infirmières coordinateurs, qui ont décidé de commander en urgence des vaccins de Moderna, leurs doses de Pfizer étaient d'ores et déjà réservés jusqu'à la fin du mois pour des rendez-vous. A partir de ce jeudi, une centaine de place sans rendez-vous par jour seront disponible pour les personnes de 65 ans et plus.

Saint-Jean-de-Luz

Dans le centre de Saint-Jean-de-Luz, il a fallu ruser. En effet, les doses sont préparées en amont, d'autant que le centre fonctionne pas mal avec le dispositif "aller vers", avec des centres sur Urrugne, Hendaye, etc. Conséquence, impossible d'anticiper les besoins qui seront ceux du centre pour du sans rendez-vous. Alors les responsables ont décidé de proposer à tous ceux qui viennent pour se faire vacciner sans rendez-vous, un rendez-vous dans les 48 prochaines heures. Comme pour les deux autres centres, il s'agira ici aussi du Moderna.

Pas de sans rendez-vous à Anglet

A Anglet, dernier plus grand centre du Pays basque, en revanche, impossible de se faire vacciner sans rendez-vous. Il s'agit d'une question de place. En effet, vu que les doses de Pfizer sont déjà toutes attribuées jusqu'à la fin d'année, il faudrait donc injecter du Moderna sans rendez-vous. Sauf que le centre est trop petit pour ouvrir une seconde file de vaccination dans ses locaux salle des Cigales. En revanche, le centre essaye de proposer au maximum des rendez-vous à tous ceux qui se présentent, en fonction des désistements.