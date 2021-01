Où seront les premiers centres de vaccination du pays de Rennes ?

Alors que démarre ce lundi 18 janvier, la vaccination des plus de 75 ans, la métropole de Rennes ouvre des centres de vaccination contre le Covid-19, dans les locaux du Liberté à Rennes et à l'EMC2 de Saint-Grégoire. Des centres seront ouverts aussi à Bruz, Liffré et Châteaugiron.

"L'objectif est que cette campagne de vaccination soit un succès. Chacun doit pouvoir accéder au vaccin au plus tôt" souligne la présidente de Rennes Métropole, Nathalie Appéré. Dès ce lundi 18 janvier, en accord avec l'Etat, la métropole va ouvrir des centres de vaccination, dans les locaux de la salle de spectacle le Liberté à Rennes, mais aussi à l'EMC2 à Saint-Grégoire. Au Liberté, la Ville de Rennes va assurer la logistique et l'installation. Un troisième centre sera ouvert à Rennes, à l'initiative de SOS Médecins, dans ses locaux du boulevard Eugène Pottier à Rennes. Un centre pourrait par ailleurs ouvrir dans les prochains jours à Bruz, et un autre, à proximité du centre du CHU de Rennes dédié pour l'instant à la vaccination des professionnels de santé. Les communes de Liffré et Châteaugiron devraient également très prochainement ouvrir des centres.

Un appel aux professionnels de santé libéraux est lancé pour prêter mains fortes

Pour assurer cette campagne de vaccination, dès ce lundi, des médecins et des professionnels de santé ont été prévus au Liberté à Rennes. Il s'agit de personnels qui travaillent habituellement dans les services municipaux de santé au travail, ou en médecine scolaire. Mais la présidente de Rennes Métropole lance un appel aux professionnels libéraux "l'objectif est de faire fonctionner le maximum de lignes de vaccinations possibles, pour vacciner le plus de monde. C'est un enjeu de mobilisation, il est important que chacun puisse y prendre part et prêter mains fortes" estime Nathalie Appéré.