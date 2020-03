Où sont passés les gels hydro-alcooliques du premier tour en Drôme et Ardèche

Le manque de protection pour les professionnels de santé est criant pour affronter les nombreux cas de contaminés au coronavirus.

Manque de gants, manque de masques (certains se proposent d’ailleurs d’en coudre pour les soignants. Et manque de gel hydro-alcooliques.

Tous les votants du premier tour des élections municipales de dimanche dernier en ont pourtant croisé, de ces solutions désinfectantes : dans les bureaux de vote.

Dans l’Hérault, le syndicat des pharmaciens a fait officiellement la demande aux mairies de récupérer les bonbonnes. Sur les réseaux sociaux, une même demande qui circule, adressée par une infirmière de la côte d’Azur.

Les mairies de Drôme et d’Ardèche ont réagi

Il y a d’abord les mairies qui étaient un peu courtes en gel hydro-alcoolique, peut-être dans les villes où la participation était forte. A Valence, pas assez de reste pour les distribuer. Les bidons ont été récupéré pour les donner au CCAS, et à l’accueil de l’hôtel de ville. Mais heureusement qu’il n’y a pas eu de second tour, il aurait fallu se débrouiller pour en racheter.

A Bourg St Andeol, pas de second tour non plus. Ça tombe bien, il ne reste plus rien . Idem à la Voulte, tout y est passé. Il faut dire que les votants se lavaient les mains à l’entrée, puis à la sortie. Trois bureaux de vote, chacun deux bidons : les six solutions hydro-alcooliques achetées ont disparu dimanche dernier.

Reste quelques mairies généreuses : à Privas, les gels restants ont été livrés au cabinet d’infirmiers et docteurs de la ville, à l’initiative des élus.

Des modèles de masques circulent pour que le grand public ou les soignants cousent eux-mêmes leur masque © Radio France - David Meilhac

A Romans, les gels ont été redistribués au services de portage de repas à domicile, aux permanences CCAS et à la police municipale.

Enfin à Portes les Valence, un médecin hospitalier a pris contact avec Mme le maire réélue. Les gels en trop lui ont été donnés, ainsi qu’à un cabinet d’infirmière.

Et le maire Geneviève Girard assure s’être attelée à coudre des masques elle-même pour le personnel médical pour affronter les nombreux cas de coronavirus.