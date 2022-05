Où voir l'éclipse totale de lune dans les Alpes-Maritimes dans la nuit de dimanche à lundi ?

Visez la lune ou plutôt l'éclipse de lune. Il y en a une dans la nuit du dimanche 15 au lundi 16 mai. Elle devrait être visible sur la côte d'azur si le ciel n'est pas trop voilé. Il s'agit d'une éclipse totale, la dernière observable en France date de janvier 2019, la prochaine pourrait avoir lieu seulement en 2029.

Où et quand l'observer ?

Mettez votre réveil à 4h30 du matin et regardez en direction du sud-ouest. Levée de rideau en pleine nuit avec d'abord une lune couleur anthracite un peu terne, avant le clou du spectacle prévu vers 5h30 : la lune deviendra alors progressivement rougeoyante. On l'appelle d'ailleurs aussi la lune de sang. Si vous êtes attentifs, vous pourrez remarquer que le ciel entourant le satellite de la terre apparaîtra beaucoup plus sombre. Les étoiles situées à proximité seront donc plus visibles. Le maximum sera à 6h12 mais comme la lune se couchera à 6h07 à Nice le spectacle se terminera pour nous à ce moment-là.

Si vous habitez dans l'arrière-pays, loin de la pollution lumineuse, vous pourrez même apercevoir la lueur de la voie lactée. Par contre si vous habitez sur la côte, essayez de vous mettre en hauteur avec une vue sur l'horizon parce que cette lune devrait être basse et que si vous avez un immeuble pas loin de chez vous vous risquez la louper. Et bien sur il y a une autre inconnue : la météo, croisez les doigts pour que le ciel ne soit pas voilé.