Oubliés du Ségur de la Santé : 80 professionnels du médico-social manifestent à Guéret

Un an après le début de l'épidémie de coronavirus, certains soignants et salariés du médico-social touchent 183 euros net de plus par mois, d'autres pas. Le Ségur de la Santé a octroyé des augmentations de salaire à un grand nombre de professionnels, mais certains en restent toujours exclus. Pour dénoncer ce qu'ils perçoivent comme un injustice, quatre-vingts Creusois ont manifesté lundi après-midi à Guéret à l'appel de la CGT.

Ils se sont rassemblés à 14h devant une résidence de l'Adapei, une association qui prend en charge des personnes handicapées. Elle fait partie des structures qui n'ont pas le droit aux augmentations salariales. Le Ségur ne concerne que les salariés des hôpitaux, des Ehpad et des structures rattachées. Le secteur privé et les collectivités territoriales en sont exclues. En Creuse, 2.000 professionnels restent donc sur le carreau selon la CFDT.