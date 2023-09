"Oui, il faut un SMUR à Saint-Palais" assure François Braun, l'ancien ministre de la Santé

GEOFFROY VAN DER HASSELT / POOL MAXPPP OUT

La ville de Saint-Palais est bien dotée d'un hôpital, mais pas d'un SMUR. Concrètement, il n'y a pas d'équipe d'ambulanciers pour amener les patients urgents jusqu'à l'hôpital, et les prendre en charge sur le chemin. En visite à Saint-Palais ce jeudi pour les journées de la médecine d'urgence du Pays basque intérieur, l'ancien ministre de la Santé, François Braun rappelle son engagement pour la mise en place de ce service.

ⓘ Publicité

"En tant que ministre, je m'y suis engagé"

François Braun a été en charge du ministère de la Santé entre juillet 2022 et juillet 2023."En tant que ministre, j'ai dit qu'il fallait un SMUR à Saint-Palais, rappelle-t-il. Je m'y suis engagé et un engagement de ministre vaut pour sa succession. Je sais que c'est mis en bonne place dans le projet régional de santé."

En ce qui concerne la temporalité, l'ancien ministre est plutôt confiant : "ce n'est pas long à mettre en place puisqu'ici on a des gens motivés avec la structure et qui ont anticipé. Il faut maintenant passer par les arcanes administratives, c'est habituel mais dès lors que l'objectif a été validé, je n'ai aucun doute sur la mise en place de ce SMUR."

Une lettre envoyée par les communes

Au début du mois de septembre, 135 communes du Pays basque ont envoyé une lettre à l'actuel ministre de la santé, Aurélien Rousseau pour lui demander la mise en place de ce SMUR à Saint-Palais. Ils n'ont pour le moment pas eu de réponse. François Braun espère lui voir ce projet aboutir d'ici la fin de l'année.