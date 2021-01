Oui, on peut prendre rendez-vous pour se faire vacciner cette semaine en Bretagne... Mais c'est compliqué

Vous avez plus de 75 ans ou vous avez une maladie à risque qui vous ouvre les portes de vaccinations contre le Covid-19 ? Alors il faut prendre rendez-vous pour obtenir l'injection ! Attention, explique le responsable du futur centre de vaccination de Melgven dans le sud-Finistère, "il ne faudra pas se rendre directement sur place pour prendre rendez-vous, c'est uniquement par téléphone ou par internet." Encore faut-il y réussir.

J'ai essayé avec le téléphone, ça n'a pas marché

Christiane, 82 ans, témoigne de ses difficultés à prendre rendez vous, elle a composé le numéro national, le 0800 009 110. "J'ai essayé avec le téléphone, ça n'a pas marché. On me disait toujours la même chose, que ce serait au CHU. Mais c'est tout. Et _au bout d'un moment, on m'a dit que c'était plein, qu'il faudrait que je rappelle_."

"Vous êtes nombreux à rechercher un centre de vaccination près de chez vous pour prendre RDV", constate le site sante.fr, qui renvoie vers les plate-formes Keldoc et Doctolib notamment.

Alors c'est parti, à dos de souris, pour tenter de trouver des créneaux. Accrochez-vous. Aucune des plates-formes ne propose de créneau dans les Côtes d'Armor. "Tous les rendez-vous de vaccination ont déjà été réservés", peut-on lire. En Ille-et-Vilaine, il faut attendre le 1er février chez SOS médecins et au Liberté à Rennes, pareil à Châteaulin dans le Finistère. Le 4 février à Crozon.

Mais on vous a trouvé la perle rare ! Il est possible (très tôt ce lundi) de prendre rendez-vous pour se faire vacciner dès mercredi (20 janvier) au centre de vaccination... à l'hôpital de Ploërmel dans le Morbihan ! Pour la première ET la deuxième injection (à partir du 17 février).

Deuxième perle rare, un rendez-vous lundi prochain ? C'est possible à l'hôpital de Morlaix, lundi après-midi, ou à l'hôpital de Lorient à partir du lundi 25 également, dès le matin.