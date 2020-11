Ouvert vendredi, le service Covid-19 de la clinique de la Châtaigneraie affiche déjà complet

Arthur Raison, médécin au sein du service Covid-19 et Christelle Martin, responsable du service, devant le sas d'entrée de l'unité.

Ouvert il y a moins d'une semaine, le service Covid-19 de la clinique de la Châtaigneraie affiche déjà complet : les 13 lits disponibles sont occupés. Les trois cliniques privées de Clermont-Ferrand, La Plaine, le Pôle Santé République et donc La Châtaigneraie, se sont mobilisées la semaine dernière pour soulager le système hospitalier.

Un service Covid-19 a été ouvert mercredi 28 octobre au Pôle Santé République, vendredi dernier à La Châtaigneraie donc et La Plaine, spécialisée de son côté dans l'ambulatoire, promet de mettre à disposition des moyens médicaux aux établissements de santé en difficulté.

Surtout des patients en soins palliatifs

Le service Covid-19 de la Châtaigneraie accueille deux types de patients : soit des patients trop instables mentalement pour pouvoir rester à l'hôpital, soit des malades envoyés par les urgences car il n'y a plus pour eux d'espoir de guérison et ils ne peuvent donc pas aller en réanimation.

Reportage aux côtés des équipes du service Covid-19 de la Châtaigneraie, qui s'estiment prêtent pour faire face au virus. Copier

Médecin au sein du service, Arthur Raison reconnaît que ce n'est "émotionnellement pas évident" pour les équipes médicales mais il affirme être prêt : "Nous avons l'habitude de gérer des patients en fin de vie, de les accompagner jusqu'au bout, le plus dur c'est pour leur famille, sans droit de visite, et nous faisons tout pour leur rendre cela le moins douleureux possible."

Une première patiente septuagénaire a néanmoins été déchargée ce mercredi, elle a pu quitter le service et son sas de désinfection en marchant, accoudée à une infirmière et valise à la main. Ella va maintenant pouvoir repartir en EHPAD. "Une très bonne nouvelle, commente Arthur Raison, cela nous remonte le moral."

Le service Covid-19 de la Châtaigneraie est installé à part du reste de la clinique, ici le bloc obstétrical. © Radio France - Théophile Vareille

Cadre-infirmière, Christelle Martin est responsable de l'unité Covid-19, elle explique faire très attention à l'état mental de ses équipes : "Tout se passe relativement bien pour l'instant, notre équipe se compose de volontaires formés depuis mars et je vais suivre de très prêt le niveau de fatigue de chacun dans les jours à venir."

Une disposition nécessaire alors le service Covid-19 de la clinique pourrait bientôt s'agrandir, "on est prêt à s'adapter aux demandes de l'Agence régionale de santé" assure Christelle Martin. Des lits pourraient être ajoutés pour accueillir les transfers de patients alors qu'à date de mercredi sept patients hospitalisés dans le service proviennent du CHU et deux du centre hospitalier de Riom.