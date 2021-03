Ouverture d'un centre de vaccination à Biganos : trois questions à la sous-préfète Houda Vernhet

France Bleu Gironde : Un quatrième centre de vaccination ouvre ses portes sur le Bassin d'Arcachon. Diriez-vous que ce territoire est désormais bien doté ?

Houda Vernhet : Tout à fait et je m'en réjouis. On avait réuni les 17 maires de mon arrondissement le 20 janvier dernier. Je m'étais engagée à faire en sorte de bien couvrir le territoire avec quatre centres de vaccination. Il y en a deux sur le sud Bassin avec des vaccins Pfizer (Arcachon et La Teste) et maintenant deux sur le Nord bassin en doses Moderna (Arès et Biganos). Tout le territoire est désormais couvert. Nous avons une population qui est âgée. Donc, pour nous, c'était une vraie course contre-la-montre. L'objectif est atteint. Maintenant, il faut vacciner, vacciner et vacciner !

Quel est le taux de vaccination des résidents des EHPAD du Bassin ?

Nous avons une vingtaine d'établissements sur le territoire et je peux vous dire à ce jour que 98 % des résidents ont reçu la première injection. Nous avons aussi 80% d'entre eux qui ont reçu la deuxième injection. Donc nous n'avons plus aucun clusters en EHPAD. L'objectif est effectivement de vacciner en masse les personnes les plus les plus âgées puisque nous avons à peu près 40.000 personnes de plus de 65 ans sur l'arrondissement, dont 20.000 de plus de 75 ans.

Pour vacciner il faut des centres de vaccination mais il faut aussi des doses. On en est où de l'approvisionnement ?

Au début nous avions à peu près de 900 doses par semaine et par centre. La semaine dernière, nous étions déjà passés à 1600 doses et cette semaine, nous passons à 2.000 par semaine. On a plus que doublé la capacité et ça va encore progresser. Mais en même temps, c'est une course contre-la-montre puisque le taux d'incidence en Gironde a lui aussi doublé en trois semaines. Il faut répondre présent et c'est une compétition contre le virus.